ブランジスタ<6176.T>は１０日の取引終了後、ＳＢＩホールディングス<8473.T>との間で資本・業務提携契約を締結すると発表した。また、２５年９月期の配当予想の修正を発表。今期が創立２５周年及び上場１０周年となることを踏まえ、初配当として記念配当１０円を今期末に実施する予定だと公表した。



資本・業務提携に基づき、ブランジスタは自己株処分によりＳＢＩＮＭに対し１１５万株（発行済み株式総数の７．８９％）を１株７４５円で割り当てる。手取り概算で約８億円を調達し、ＳＢＩグループとの協業を通じたメディア領域での企業への投資活動資金に充当する予定。このほか、ブランジスタは東証スタンダード市場への市場区分の変更申請を同日付で行ったとも公表している。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS