この記事をまとめると ■2026年をもってシビックタイプRが欧州市場から撤退する ■ユーロ7規制や高関税・高税率が採算を圧迫し日本車スポーツカーの存続を困難にした ■一方で2026年春には新型プレリュードが欧州投入予定でハイブリッドで市場開拓を狙う

厳しい排ガス規制の前にやむなく消滅

スバルのSTIモデルやトヨタGR86、スズキ・スイフトスポーツ、日産GT-Rらに続き、ホンダ・シビックタイプRも2026年にヨーロッパの市場から姿を消すことがわかった。

ドイツの市場で28年もの間、ホンダを代表するスポーツカーのひとつとして一定のファンを魅了し続けていたシビックタイプR。2026年でヨーロッパでの販売終了を記念して、ホンダはヨーロッパ市場向けにシビックタイプRの「アルティメットエディション」を発売し、これをもってヨーロッパ最終モデルとするようだ。

さまざまな最高級装備を備えた「アルティメットエディション」は、40台限定で販売される予定だが、現時点での価格は未発表というものの、現在発売中のシビックタイプRよりも大幅に価格が上乗せとなる可能性があるとのことだ（シビックタイプRのベーシックモデルの車両基本価格5万8900ユーロ〜。日本円で約1012万6250円！）。

ヨーロッパでも人気の高い日本の誇る数あるスポーツカーがヨーロッパから次々と姿を消す理由のひとつには、EUの厳しい排ガス規制があるようだ。

当初、2025年に導入予定だったが、2028年1月に先送りとなったものの、排ガス規制のなかには亜酸化窒素の排出や、はたまた排ガス以外にもブレーキからの粒子状物質とタイヤからのマイクロプラスチック排出を規制する燃料規制も厳格化されるユーロ7。この規制はガソリン車やディーゼル車だけではなく、電気自動車にも適用されるとあり、それらの対応の厳しさや費用に物議がもたれている。

昨今のヨーロッパでのSUVブームが続くなかで、スポーツカーはそれらに対して販売台数は決して多くはない。その上、高い関税や輸送費等で、ドイツやEU各国での販売価格は日本での販売価格と比べると相当な高額になり、日本の消費税にあたる付加価値税はEU各国は20％（ドイツは19％）前後ということもあり、車両本体価格は日本の倍近くとなるだけに、日本での普通車はヨーロッパではある意味高級車の粋にも入るほどの高額になってしまうのは悩ましいところだ。

日本と同様にドイツでも自動車産業は自国の経済を担う大きな要であり、自国の製品を守る必要があるために外国車である日本車に対して高い関税が課されるのは承知の上だが、その上にユーロ7に適合するための高額な設備投資や研究・開発、および検査費用を捻出することで追い打ちをかけるかのように厳しい状況下に置かれてしまう。次々とスポーツモデルがヨーロッパの市場から消えて行くのには納得せざるを得ないのだが、なんともいえない残念さに言葉もない。

日本車がヨーロッパで生き残るためには環境対策が必至

現行のユーロ6でさえも日本車には厳しく、スポーツカーのみならず、たとえばスズキのジムニーも同じ理由からすでにヨーロッパ市場では販売終了となっている。ジムニーは同排ガス規制問題で乗用車としての継続販売が困難となり、後部座席を取り除いた上で商用車としての販売に乗り切ったものの、結局は販売終了に追い込まれており、もう新車販売はされていない。

ドイツの連邦自動車局によると、2025年7月のドイツ国内でのホンダの全モデルの自動車の新車登記数は790台、この月のドイツ国内のマーケットシェアにしてわずか0.3％という低さだ。この販売台数のなかで、EUの排ガスや燃費規制などに適合するようにするための莫大な設備投資や研究開発費用を捻出するには、到底採算が合わないのは一目瞭然だろう。

ヨーロッパでは日本車のスポーツカーは、日本で購入するよりも随分と割高ながら、ドイツ車のスポーツカーと比較するとお買い得感があり、一般的な所得の国民でもなんとか工面出来そうな価格帯だけにコアなファンも多い。だが、もう新車では手に入らないとなると、中古車価格の下落は防げるが、ほしくても手に入らないという落胆のほうが強いのかも知れない。

EUの排ガス規制によりヨーロッパ市場より撤退するシビックタイプRだが、その一方で、日本より約半年遅れとなるものの、2026年春にはホンダの新型プレリュードがヨーロッパでも販売されるという朗報も入っている。近年のヨーロッパの日本車市場は軒並みハイブリッドへスイッチせざるをえない状況にあり、ホンダは新型プレリュードもe:HEVで社運を賭けることになる。

日産は2022年に発表した新型フェアレディZもEUの排ガス規制の問題でヨーロッパ諸国では販売をしていないことから、日本のハイブリッドスポーツカーの第1弾となるプレリュードに期待が寄せられる。