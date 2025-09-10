OMデジタルソリューションズは、移動型ショールーム「OM SYSTEM POP UP PLAZA（ポップアッププラザ）」を大阪と名古屋で開催する。9月20日（土）に大阪・梅田センタービルで、9月27日（土）に名古屋コンベンションホールで行う。

新製品の先行体験や、写真家と開発者によるトークイベントなどを実施。9月27日（土）に発売する超望遠ズームレンズ「M.ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8 IS PRO」もここでお目見えする。

事前申し込み制のレンタルサービスも開催。OM-1 Mark IIやOM-3など、会場の外で2時間試用できる。参加は無料。

また有料のクリーニングサービスでは、カメラ・レンズ各1台についてクリーニングとファームウェアアップデートをしてもらえる。こちらも事前申し込み制。

そのほか各種展示コーナーを用意。写真家による作品をA1サイズで展示するスペシャルギャラリーや、OM SYSTEMの製品についてより深く学べるという開発展示コーナーをラインアップする。

「OM SYSTEM MEMBERS」の会員は、来場特典としてノベルティがもらえる。

大阪会場

開催日時

2025年9月20日（土）10時00分～16時00分



会場

梅田センタービル ホワイトホール

トークライブスケジュール

名古屋会場

開催日時

10時40分～11時20分：OM SYSTEMで撮る「北海道に生きる、美しく可愛い野生動物たち」（写真家 佐藤圭氏） 12時00分～12時40分：OM-1 Mark IIで撮るモンゴル～夏～（写真家 清水哲朗氏） 13時20分～14時00分：写真家×開発者クロストーク「新製品レンズで撮る花・昆虫の世界」（写真家 田中博氏、開発者 横山恵太郎氏） 14時40分～15時20分：クロストーク「“撮る技術”と“選ばれる写真”の関係」―写真家が語るOM SYSTEMの実力（写真家 田中博氏・清水哲朗氏、フォトコン編集長 藤森邦晃氏）

2025年9月27日（土）10時00分～16時00分



会場

名古屋コンベンションホール3階 中会議室 301 + 302

トークライブスケジュール

10時40分～11時20分：OM SYSTEMで広がる野鳥写真の世界（写真家 菅原貴徳氏） 12時00分～12時40分：OM-1 Mark IIで撮るモンゴル～夏～（写真家 清水哲朗氏） 13時20分～14時00分：写真家×開発者クロストーク「新製品レンズで撮る花・昆虫の世界」（写真家 田中博氏、開発者 横山恵太郎氏） 14時40分～15時20分：野鳥雑誌BIRDERの掲載写真はこうして選ばれる！（写真家 菅原貴徳氏・清水哲朗氏、BIRDER編集長 中村友洋氏）