ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手は9日（日本時間10日）、本拠地でのロッキーズ戦に「6番右翼」で先発出場し、2本塁打を含む4打数3安打2打点と大暴れ。調子を落としていた大砲の活躍により、チームは7－2で勝利。パドレスとデッドヒートを繰り広げる中、頼もしい男が復活した。

■「取り組んできたことが実を結んだ」

8月の月間打率が.211に終わり、9月も同じく試合前時点で.136と不振を極めていたT・ヘルナンデスがついに目覚めた。

3－0で迎えた4回二死無走者の場面、相手先発ヘルマン・マルケス投手の内角高めシンカーを捉えると、打球は中堅フェンスを越えた。8月20日（同21日）の敵地ロッキーズ戦で放った21号を最後に本塁打は出ておらず、ついに15試合ぶりのアーチとなった。

直近3試合は12打数無安打だったが、これで勢いに乗ると6回の第3打席でも右安打をマーク。さらに8回の第4打席でも左翼席へ23号ソロを放った。

1試合2発で不振を振り払ったT・ヘルナンデスは試合後、「アメージングだ。簡単に打てるボールではなかったから、そのボールを打てたのはいい兆候だと思う。必死で取り組んできたことが実を結び、うれしい。粘り強く、焦らずタイミングを合わせ、しっかりボールを見ることを意識した」と振り返った。

■指揮官「体の動きもスムーズ」

さらに「（我々の投手は）優れた投球内容を見せてくれている。打線もしっかり点を取って、楽にしてあげなければならない」と話し、先発投手陣の奮闘に感謝、援護を誓った。

また、デーブ・ロバーツ監督はT・ヘルナンデスについて「打席での対応、見極め、スイング、そのすべてが良かった」と称賛。続けて「彼はずっと苦しみながら、自分のメカニクスやアプローチ、そうしたものを模索してきた。でも、今夜は久しぶりにリラックスして打席に立っているように見えた。そのためか、体の動きもスムーズになっていたと思う」と説明した。

これでチームは3連勝。前日にマックス・マンシー内野手、この日はウィル・スミス捕手、アレックス・ベシア投手が復帰。さらに10日（同11日）にトミー・エドマン内野手も復帰予定となっており、主力が揃い勢いが本格化しそうだ。

「みんなが帰ってくるのは本当にいいこと」と笑ったT・ヘルナンデス。地区優勝&ポストシーズンへ向けて自信をみなぎらせた。