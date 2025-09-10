Ｃａｓａ、今期経常を一転赤字に下方修正、配当も17円減額

Ｃａｓａ <7196> [東証Ｓ] が9月10日大引け後(16:50)に決算を発表。26年1月期第2四半期累計(2-7月)の連結経常損益は0.9億円の赤字(前年同期は1.1億円の赤字)に赤字幅が縮小した。

しかしながら、併せて通期の同損益を従来予想の11.6億円の黒字→2.2億円の赤字(前期は15.6億円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した8-1月期(下期)の連結経常損益は1.2億円の赤字(前年同期は16.7億円の黒字)に転落する計算になる。



業績悪化に伴い、期末一括配当を従来計画の32円→15円(前期は32円)に大幅減額修正した。



直近3ヵ月の実績である5-7月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比90.4％減の0.2億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の4.5％→0.1％に大幅悪化した。



