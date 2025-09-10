卓球の「WTTチャンピオンズマカオ2025」は10日、男女のシングルス1回戦が行われており、熱戦が繰り広げられている。日本勢の躍進が期待されるなか、夜の部では注目の女子選手2人が初戦を迎える。

■男子のパリ五輪代表2選手は敗退

2日目は男子で世界ランキング27位の篠塚大登（愛工大）、同17位の戸上隼輔（井村屋グループ）がそれぞれ初陣を迎えたが、前者はベテランのヨナタン・グロート（デンマーク）に1－3、後者は19歳の新星、呉羿誠（韓国）に2－3で敗れ初戦で姿を消した。

そんななか、女子で1回戦を迎えるのが同13位の早田ひな（日本生命）で、同50位の黃怡樺（台湾）と初戦を戦う。今年3月の「WTTチャンピオンズ重慶」では早田が3－1で勝利しているなか、日本のサウスポーが好発進できるか。早田は勝てば次戦で世界2位の王曼碰（中国）と対戦することになり、中国トップ選手への挑戦権獲得なるかは注目となる。

また、直近の世界ランキング6位と日本勢最高をキープするのが張本美和（木下グループ）で、今大会でも上位進出が期待される。初戦で戦う36歳のエリザベタ・サマラ（ルーマニア）は8月の「ヨーロッパ・スマッシュ」に続く再戦で連勝を飾れるか。なお、張本美は勝利すれば前日に申裕斌（韓国）に逆転勝ちした大藤沙月（ミキハウス）との対戦となり、次世代を担う2人の直接対決が実現するかも今大会のカギを握る。

前日には伊藤美誠（スターツ）と大藤が初戦突破を決めているなか、日本女子の中心を担う早田と張本美もあとに続くことができるか。