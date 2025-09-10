マンダム、今期配当を見送り

マンダム <4917> [東証Ｐ] が9月10日大引け後(17:15)に配当修正を発表。TOBに伴い、従来40円としていた26年3月期の年間配当を見送る方針とした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、本日開催の当社取締役会において、本 公開買付けに関して、現時点における当社の意見として、本公開 買付けが開始された場合には、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本 公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をいたしました。なお、上記取締役会における決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続を経て、当社株式を非公開化することを企図していること並びに当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたも のです。詳細については、当社意見表明プレスリリースをご参照ください。当社は、配当金による安定的かつ継続的な利益還元を実施することを資本政策の基本方針とし、資本効率の向 上を常に念頭に置きながら、フリーキャッシュフローの状況、投資計画、流動性確保、経済情勢等を総合的に勘案 して株主還元を実施してまいりました。しかしながら、公開買付者によれば、本公開買付けにおける買付け等の 価格は、2026 年３月期の中間配当及び期末配当が行われないことを前提として総合的に判断・決定されていると のことであるため、本日開催の取締役会において、2025 年８月７日に公表いたしました 2026 年３月期の配当予想 を修正し、2026 年３月期の中間配当及び期末配当を行わないことを決議いたしました。

