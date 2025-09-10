[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇122銘柄・下落93銘柄（東証終値比）
9月10日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは242銘柄。東証終値比で上昇は122銘柄、下落は93銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は52銘柄。うち値上がりが32銘柄、値下がりは14銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は55円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の10日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3656> ＫＬａｂ 245 +50（ +25.6%）
2位 <4917> マンダム 1784 +300（ +20.2%）
3位 <6176> ブランジスタ 936 +150（ +19.1%）
4位 <7746> 岡本硝子 377.8 +59.8（ +18.8%）
5位 <6335> 東京機 567 +80（ +16.4%）
6位 <5032> エニーカラー 5571 +621（ +12.5%）
7位 <334A> ＶＰＪ 1800 +184（ +11.4%）
8位 <2923> サトウ食品 8990 +810（ +9.9%）
9位 <4062> イビデン 8450 +630（ +8.1%）
10位 <2134> 北浜ＣＰ 59.3 +4.3（ +7.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5132> プラスゼロ 3570 -295（ -7.6%）
2位 <8918> ランド 9.3 -0.7（ -7.0%）
3位 <4334> ユークス 445 -29（ -6.1%）
4位 <7196> Ｃａｓａ 785 -50（ -6.0%）
5位 <3667> ｅｎｉｓｈ 113 -5（ -4.2%）
6位 <2334> イオレ 6601 -239（ -3.5%）
7位 <5856> ＬＩＥＨ 42.8 -1.2（ -2.7%）
8位 <9213> セイファート 1821.5 -46.5（ -2.5%）
9位 <4376> くふうカンパ 196 -4（ -2.0%）
10位 <9425> ＲｅＹｕｕ 1030 -21（ -2.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6752> パナＨＤ 1547.2 +16.2（ +1.1%）
2位 <9503> 関西電 2250 +20.0（ +0.9%）
3位 <6501> 日立 4155 +36（ +0.9%）
4位 <6963> ローム 2097.6 +12.6（ +0.6%）
5位 <6857> アドテスト 13200 +75（ +0.6%）
6位 <7453> 良品計画 3103.5 +15.5（ +0.5%）
7位 <8304> あおぞら銀 2302 +10.5（ +0.5%）
8位 <7267> ホンダ 1673.3 +7.3（ +0.4%）
9位 <2914> ＪＴ 4740 +20（ +0.4%）
10位 <4911> 資生堂 2370 +10.0（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5333> ガイシ 2446.7 -14.3（ -0.6%）
2位 <1605> ＩＮＰＥＸ 2600 -15.0（ -0.6%）
3位 <4523> エーザイ 5125.3 -23.7（ -0.5%）
4位 <7762> シチズン 1000.5 -4.5（ -0.4%）
5位 <1802> 大林組 2496 -9.0（ -0.4%）
6位 <8267> イオン 1766.1 -5.4（ -0.3%）
7位 <4005> 住友化 477.8 -1.2（ -0.3%）
8位 <7261> マツダ 1130 -2.5（ -0.2%）
9位 <4755> 楽天グループ 933.3 -1.6（ -0.2%）
10位 <7272> ヤマハ発 1116.1 -1.9（ -0.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
