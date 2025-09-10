　9月10日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは242銘柄。東証終値比で上昇は122銘柄、下落は93銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は52銘柄。うち値上がりが32銘柄、値下がりは14銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は55円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の10日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3656>　ＫＬａｂ　　　　　　245　　+50（ +25.6%）
2位 <4917>　マンダム　　　　　 1784　 +300（ +20.2%）
3位 <6176>　ブランジスタ　　　　936　 +150（ +19.1%）
4位 <7746>　岡本硝子　　　　　377.8　+59.8（ +18.8%）
5位 <6335>　東京機　　　　　　　567　　+80（ +16.4%）
6位 <5032>　エニーカラー　　　 5571　 +621（ +12.5%）
7位 <334A>　ＶＰＪ　　　　　　 1800　 +184（ +11.4%）
8位 <2923>　サトウ食品　　　　 8990　 +810（　+9.9%）
9位 <4062>　イビデン　　　　　 8450　 +630（　+8.1%）
10位 <2134>　北浜ＣＰ　　　　　 59.3　 +4.3（　+7.8%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5132>　プラスゼロ　　　　 3570　 -295（　-7.6%）
2位 <8918>　ランド　　　　　　　9.3　 -0.7（　-7.0%）
3位 <4334>　ユークス　　　　　　445　　-29（　-6.1%）
4位 <7196>　Ｃａｓａ　　　　　　785　　-50（　-6.0%）
5位 <3667>　ｅｎｉｓｈ　　　　　113　　 -5（　-4.2%）
6位 <2334>　イオレ　　　　　　 6601　 -239（　-3.5%）
7位 <5856>　ＬＩＥＨ　　　　　 42.8　 -1.2（　-2.7%）
8位 <9213>　セイファート　　 1821.5　-46.5（　-2.5%）
9位 <4376>　くふうカンパ　　　　196　　 -4（　-2.0%）
10位 <9425>　ＲｅＹｕｕ　　　　 1030　　-21（　-2.0%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6752>　パナＨＤ　　　　 1547.2　+16.2（　+1.1%）
2位 <9503>　関西電　　　　　　 2250　+20.0（　+0.9%）
3位 <6501>　日立　　　　　　　 4155　　+36（　+0.9%）
4位 <6963>　ローム　　　　　 2097.6　+12.6（　+0.6%）
5位 <6857>　アドテスト　　　　13200　　+75（　+0.6%）
6位 <7453>　良品計画　　　　 3103.5　+15.5（　+0.5%）
7位 <8304>　あおぞら銀　　　　 2302　+10.5（　+0.5%）
8位 <7267>　ホンダ　　　　　 1673.3　 +7.3（　+0.4%）
9位 <2914>　ＪＴ　　　　　　　 4740　　+20（　+0.4%）
10位 <4911>　資生堂　　　　　　 2370　+10.0（　+0.4%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5333>　ガイシ　　　　　 2446.7　-14.3（　-0.6%）
2位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 2600　-15.0（　-0.6%）
3位 <4523>　エーザイ　　　　 5125.3　-23.7（　-0.5%）
4位 <7762>　シチズン　　　　 1000.5　 -4.5（　-0.4%）
5位 <1802>　大林組　　　　　　 2496　 -9.0（　-0.4%）
6位 <8267>　イオン　　　　　 1766.1　 -5.4（　-0.3%）
7位 <4005>　住友化　　　　　　477.8　 -1.2（　-0.3%）
8位 <7261>　マツダ　　　　　　 1130　 -2.5（　-0.2%）
9位 <4755>　楽天グループ　　　933.3　 -1.6（　-0.2%）
10位 <7272>　ヤマハ発　　　　 1116.1　 -1.9（　-0.2%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

