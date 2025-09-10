幅広い車種に対応可能なスポーティでシャープな10本スポーク

スピニングマシンで圧延された強靭で軽量なリムと、応力分散に優れたスリムな10本スポークの組み合わせ。引き締まった見た目の通り、鋳造1ピースとしてはかなり軽い。プリウス専用サイズの19×6.5Jの重量は約9.5キロだ。シリーズ伝統のライトコンセプトはそのままに、よりスポーティ感を高めた最新モデルがナヴィア08。

前述したようにプリウスなら本作には19インチに純正同等の専用サイズを設定。ハブ径は60Φなのでハブリングは不要、純正ホイールナットもそのまま使える。さらに特殊クリア塗装を採用して塩水噴霧試験2000時間（！）をクリア。圧倒的な耐食性能を誇るこの1本は、冬タイヤユースにも最適といえる。

色は定番のPBKに加えて、新たに「PSB」をラインアップ。黒の下地に蒸着アルミをコーティングしたスペシャルなNEWカラーで、光の当たり加減や見る角度によって微妙に色調が変化。メタル感と深みのあるシルバーが、足元で存在感を放つ。

V字スポークにも見えるスタイリッシュな意匠。根元はナットホールまで巻き込むことで足長に、かつ軽やかに見せる。側面は段付きのリブ形状で力強く。 プリウスの足元を引き締めるのは深みのあるソリッドブラック塗装。水膜で覆われたようなしっとり感がキモ。高級感絶大。 各部のアールは滑らかにすることで特殊クリア膜を均一にし、耐食性を向上。アンダーカットや青のリムエンブレムなどナヴィアシリーズの伝統も継承する。

LEONIS NAVIA08 ■SIZE&PRICE 15インチ（4.5J）●3万7950円〜4万150円 16インチ（6.0J）●4万4550円〜4万6750円 17インチ（ 6.5~7.0J）●5万600円〜5万3350円 18インチ（7.0J〜8.0J）●5万8300円〜6万1600円 19インチ（6.5J〜8.0J）●6万6550円〜7万400円 20インチ（8.0J〜8.5J）●8万1950円〜8万4700円 21インチ（8.0J~8.5J）●9万5150円〜9万7900円 ■HOLE／HOLE／P.C.D：5／114.3 、4／100（一部） ■COLOR: PSB（ピーエスビー）・PBK（プレミアムブラック）

2層構造のヒネリ系デザインを採用！

裾を広げた10本スポーク+サブスポークを添えた重厚感たっぷりの装い。多段的な3D形状に加え、軽くヒネって躍動感も高めたレオニスの2025年モデル「JG」。40アル&ヴェルに最適なサイズも用意。

根元を細く、先端に向かって広く。側面をえぐったような左右非対称の10本スポークが特徴。サブスポークは一段落として二層構造に。