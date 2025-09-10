日本ハムの新庄剛志監督が10日、自身のインスタグラムを更新。前日9日の試合でヒーローとなった今川優馬選手を称賛しました。

今川選手は9日に約4か月ぶりに1軍登録されると、同日のソフトバンク戦にスタメン出場。決勝ホームラン含む3安打3打点の活躍を見せ、大事な首位攻防戦を制する原動力となりました。

新庄監督は、高木豊氏が今川選手の活躍をうれし泣きしながら語る動画を引用する形で投稿。

「もっと早く一軍に呼びたかったけど僕の中では、2軍で結果は出してたけど打席の内容 タイミングの取り方をみてこれだとまだ一軍ではいい結果は出ないと判断して一軍に呼ばなかったけど、あげる数日前の1打席目の内容を見た時に、これなら大丈夫 モイネロ君でも打てる すぐ行けると思い 即スタメンで想像以上の活躍をしてくれました 有難う」という文章を添え、自身の抜てきに応えた今川選手をたたえました。

同じく活躍した伊藤大海投手、山縣秀選手、郡司裕也選手にも感謝し、熱い言葉を贈った新庄監督。最後に「豊さんがこんなに今川君の事を思ってくれてもらい泣きしました 有難う御座います」と、心を動かされたことを伝えました。