カーリングのミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選（１２月、ケロウナ）の代表決定戦は、１１日から北海道・稚内市みどりスポーツパークで開幕する。女子はＳＣ軽井沢ク、フォルティウス、ロコ・ソラーレの三つどもえで争い、男子はコンサドーレとＳＣ軽井沢クの一騎打ち。男女それぞれの優勝チームが、日本代表として五輪最終予選に出場し、上位２カ国に与えられる本戦出場権の獲得を目指す。

１０日は同会場でスキップ会見が行われた。五輪２大会連続連続メダルのロコ・ソラーレのスキップ藤沢五月は、「私たちには負けられない理由と、勝つための理由がある。やりたいカーリング、なりたい姿をこの大会でお見せできるんじゃないかな」と闘志。２つの理由については「秘密です。大会が終わったらお伝えします」と笑った。

公式練習では、ドローショットやテイクアウトショットを投げ込んで氷の状態を確認するなど、１時間半みっちり調整。「アイスも選手も絶好調です」とうなずいた。

今季は７月に稚内市で合宿を行うなど、今大会にピーキングを合わせた。初戦となった８月のみどりチャンレンジカップ（稚内市みどりスポーツパーク）の全勝優勝を含め、ここまで３戦２勝。黒星はわずか１と、勝率９４％を記録している。さらに同会場は、銀メダルを獲得した２２年北京五輪の代表決めた場所でもある。会場との相性もばっちりだ。

チームにとって１８年平昌大会、２２年平昌大会に続く３度目の五輪代表決定戦。“負けたら終わり”を勝ち切る経験値は、どのチームよりも高いはずだ。大会初日はフォルティウス、ＳＣ軽井沢と２連戦する。「カーリングというスポーツ自体が宝物。幼いころに掲げていた夢がオリンピック選手なることで、今また次の五輪に向けて挑戦させてもらえていることが素晴らしいことだと感じている。小さい頃から五輪の夢を語っている私が、今目指すべきことは世界一になること」と力強く語った藤沢。３大会連続の五輪出場へ、ロコ・ソラーレがまずは代表決定戦を勝ち抜く。