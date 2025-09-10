将棋の藤井聡太王位（竜王、名人、王座、棋聖、棋王、王将、23）と挑戦者の永瀬拓矢九段（33）が激突する伊藤園お〜いお茶杯第66期王位戦七番勝負第6局は9月10日、東京・千駄ケ谷の「将棋会館」で2日目の対局を行っている。注目の一戦は、永瀬九段がわずかに抜け出しクライマックスへと向かっている。

3勝の藤井王位が防衛6連覇を決めるか、2連勝中の永瀬九段がフルセットへ持ち込むか。東京・将棋会館を舞台に争われている第6局は、いよいよ佳境に突入。永瀬九段が攻勢に出て本格的な戦いへ入った一局は、超難解な攻防戦が繰り広げられている。

永瀬九段の攻めに藤井王位も対抗すると、激戦へ。ABEMAの「SHOGI AI」は長く互角の数字が示されていたものの、わずかに永瀬九段側へ傾きを見せており、一手一手が重い展開となっている。

大激戦を制し、藤井王位がシリーズに決着を付けるのか、猛追する永瀬九段が3連勝を飾りフルセットとするのか。最終盤へ向かう今後の展開から目が離せない。

持ち時間は各8時間。

【17時30分時点での残り持ち時間】

藤井聡太王位 50分（消費7時間10分）

永瀬拓矢九段 52分（消費7時間8分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）