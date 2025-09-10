´Ý»³·ËÎ¤Æà¡¢ÌµÄËÊ¬ÊÚ¤Ç¤Î½Ð»º¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¹ðÇò¡ÖÅö»þ¤Ï¤¹¤´¤¤ÊÑ¤ÊÌý¤ò°û¤ó¤Ç¤Æ¡Ä¡×
¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¥¿¥ì¥ó¥È´Ý»³·ËÎ¤Æà¡Ê42¡Ë¤¬9ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê²ÐÍË¸á¸å11»þ59Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÌµÄËÊ¬ÊÚ¡Ê¤Ö¤ó¤Ù¤ó¡Ë¤Ë¤è¤ë½Ð»º¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
MC¾åÅÄ¿¸Ìé(55)¤«¤é¡Ö´Ý»³¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤ó¤ÇÌµÄË¤òÁª¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿?¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿´Ý»³¤¬¡Ö»ä¤Ï¤½¤ì¤³¤½¼«Á³Ê¬ÊÚ¡Ê¤Ö¤ó¤Ù¤ó¡Ë¤ÈÌµÄË¤òÎ¾ÊýÁª¤Ù¤ëÁªÂò¤Î¸µ·Þ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ò°û¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿?¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢Åö»þ¤Ï¤¹¤´¤¤ÊÑ¤ÊÌý¤ò°û¤ó¤Ç¤Æ¡×¤È½õ»º»Õ¤È¤Î²ñÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ´Ý»³¤Ï¡Ö¤½¤¦¤·¤¿¤é¡Ø¤³¤ì°û¤ó¤Ç¤¿¤éÌµÄËÊ¬ÊÚ¡Ê¤Ö¤ó¤Ù¤ó¡Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
´Ý»³¤Ï23Ç¯2·î¤ËÂè1»Ò¤ÎÄ¹½÷¤ò¡¢¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤Ï24Ç¯8·î¤ËÂè1»Ò¤ÎÄ¹½÷½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£