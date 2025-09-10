MBSラジオは10日、大阪市の同局で秋の改編記者発表会見を開催。平日昼の番組を大幅に入れ替えた。

お笑いコンビ、メッセンジャーあいはらがパーソナリティーを務める「メッセンジャーあいはらのYouはこれから！」の帯番組化など改編率は38・6％に達した。

会見で田中良樹常務取締役は「若年層、40代」へのてこ入れを図り、「次世代を担うパーソナリティーを育てたい」と話した。

平日はあいはらの新番組「メッセンジャーあいはらのYouはこれから！Everyday」（月〜金曜午前10時）、フリーアナの近藤光史による「こんちわコンちゃん お昼ですょ！」（同正午）、松井愛アナの「松井愛のすこ〜し愛してMORE」（同午後2時）、フリーアナの竹内弘一の「竹内弘一のありったけ!!」（月曜〜木曜午後4時、金曜は「森たけしのスカタンラジオ」）と、現在放送中の「上泉雄一のええなあ！」「ヤマヒロのぴかッとモーニング」も含め、2時間番組が連続する編成となった。

一方で、長らく同局の昼の顔として定着している「こんちわコンちゃん−」は3時間から2時間に短縮される。

同局の虎松英樹編成局長は「体調不良でお休みもあった。長くやっていただく上で、負担を軽くすることが番組を長く続ける上で大事。78歳になり、昔のようにいかない。口はなめらかで元気にしゃべりますが、体調面はウソはつけないところがある。我々としても長く続けるために、今回の判断になりました」と説明した。