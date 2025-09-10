北村匠海＆林裕太＆綾野剛らが魅せる＜素顔＞と＜裏の顔＞ 『愚か者の身分』場面写真10点解禁
北村匠海が主演を務め、綾野剛、林裕太が共演する映画『愚か者の身分』より、北村、林、綾野がそれぞれ演じる、光と闇の狭間に生きる若者たちの＜素顔＞と＜裏の顔＞を捉えた場面写真10点が解禁された。
【写真】＜光と闇＞の狭間に生きる若者たち 心の軌跡を写し出す『愚か者の身分』場面写真（10点）
本作は、第2回大藪春彦新人賞を受賞した西尾潤の同名小説を、プロデューサー集団・THE SEVENが初の劇場作品として映画化。監督は永田琴、主演に北村匠海、共演に綾野剛と林裕太を迎え、愛を知らずに育った3人の若者たちの青春と、闇ビジネスから抜け出そうとする3日間を描く逃亡サスペンスだ。第30回釜山国際映画祭のコンペティション部門に選出されている。
SNSで女性を装い、言葉巧みに身寄りのない男性たちを相手に個人情報を引き出し、戸籍売買を日々行うタクヤ（北村匠海）とマモル（林裕太）。彼らは劣悪な環境で育ち、気が付けば闇バイトを行う組織の手先になっていた。闇ビジネスに手を染めているとはいえ、時にはバカ騒ぎもする二人は、ごく普通の若者であり、いつも一緒だった。やがてタクヤは、闇ビジネスの世界に入るきっかけとなった兄貴的存在の梶谷（綾野剛）の手を借り、マモルと共にこの世界から抜け出そうとするが──。
若者3人それぞれの視点が交差するトリック感のある展開で魅せる一方、若者たちの貧困・世界に侵食される日本・闇ビジネスの深淵など、現在直面する社会的テーマも織り込まれている本作。
この度解禁された場面写真は10点。タクヤ（北村）とマモル（林）が、出会ったばかりの頃に二人だけで穏やかな時間を過ごすショットや、やがて共に闇ビジネスの世界に足を踏み入れ、金に困窮するカモから戸籍を買い取る仕事中の姿も。
そのほか、梶谷（綾野剛）が“運び屋”の仕事のため巨大なキャリーバッグを手に入れ歌舞伎町を歩く様子や、恋人・由衣夏（木南晴夏）との何気ない会話の時にだけ見せる柔らかな表情などを収めている。
さらに、タクヤたちがSNSで女性に扮して男性を騙す際、実際にターゲットと接触し“オトシ”を担う仲間・希沙良（山下美月）とマモルを捉えたカットや、江川（矢本悠馬）がタクヤに戸籍を売るシーンなど、いずれも光と闇の狭間に生きる彼らの心の軌跡を写し出した写真となっている。
映画『愚か者の身分』は、10月24日より全国公開。
