『放課後カルテ 2025秋』松下洸平が向き合う児童役に泉谷星奈、松岡夏輝、諸林めい
9月24日21時から放送される松下洸平主演のスペシャルドラマ『放課後カルテ 2025秋』（日本テレビ系）に、泉谷星奈、松岡夏輝、諸林めいの出演が決定した。
【写真】『放課後カルテ 2025秋』松下洸平が向き合う児童を演じるキャスト
本作は、2024年10月期に放送された連続ドラマ『放課後カルテ』の続編。小学校の保健室で「言葉にできないSOS」と向き合ってきた小児科医・牧野（松下）が、今度は中学校、そして病院の子どもたちとも再び向き合う。
大学病院から東多摩第八小学校に出向し、保健室の先生として児童の様々な病とその心に寄り添ってきた小児科医の牧野（松下）。学校を離れてからも、地域のために始めた「健康相談会」を通して、中学生になった生徒たちや、新たに小学1年生の担任になった篠谷（森川葵）をはじめとする教師たちとの交流は続いていた。無愛想で、言葉や態度が悪いのも相変わらずだ。
ある日、牧野のもとに白血病が再々発した愛莉（松岡）がやってくる。治療の辛さから逃げたいだけでなく、生きる意味を見出せず自暴自棄になった愛莉を前にして、牧野は言葉をかけることができない。それでも医局長・高崎（田辺誠一）たちのアドバイスを受けながら、どうしたら彼女が前向きに生きられるかを考えるが…。
中学生になった羽菜（小西希帆）は、かつて自分を救ってくれた一希（上田琳斗）の様子がどこかおかしいことが気になるが、一希は何も話してくれない。一方、心臓病の手術を無事に終え、2年生になった直明（土屋陽翔）は、牧野のもとで定期検査を継続中。ある時、直明は1年生の澪（諸林）がみんなに「無視してる」と言われていることが気になるが…。
泉谷星奈と松岡夏輝は、松下演じる牧野が病院で担当する患者の近藤紬と神谷愛莉を演じる。白血病が再々発した愛莉（松岡）は生きる意味を見出せず自暴自棄になるが、紬（泉谷）と出会い…。
諸林めいは1年生の児童・小笠原澪役。牧野は澪（諸林）が困っているある症状に気づく。牧野は、新たに登場する子どもたちにどのように向き合うのか。
スペシャルドラマ『放課後カルテ 2025秋』は、日本テレビ系にて9月24日21時放送。
