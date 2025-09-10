ケルヒャー ジャパンは、創業90周年を記念し、同じく創立90周年を迎えたプロ野球球団「阪神タイガース」との記念コラボレーションモデルとして、限定モデル「K 2 Hanshin Tigers」を、2025年10月10日に発売します。

「K 2 Hanshin Tigers」

阪神タイガースのオフィシャルスポンサーである上新電機のオンラインストア「Joshin webショップ」および全国のJoshin各店舗にて予約を受付中。販売数は2000台限定です。

記事のポイント 90周年を迎えるケルヒャーと、同じく創立90周年の阪神タイガースとのコラボモデル。ケルヒャーといえば黄色×黒のカラーリングがトレードマークだっただけに、阪神タイガースとのコラボモデルも違和感なく仕上がっています。台数限定なので、欲しい方はお早めに！

本製品は、ケルヒャーの人気高圧洗浄機「K 2」をベースに、阪神タイガースの公式ロゴを正面中央にあしらった特別仕様モデルです。

外箱もチームカラーを反映した限定デザインとなっており、阪神タイガースファン必携の一台に仕上げられています。

ケルヒャーの高圧洗浄機「K 2」は、持ちやすいハンドルと移動に便利な大きなタイヤ付きで、楽に移動できるのが特徴。

圧力の調整ができ幅広い場所の洗浄に使える「バリオスプレーランス」と、高圧の水を回転させながら噴射して頑固な汚れを落とす「サイクロンジェットノズル」の2種類のノズルを標準装備。洗車から住居の外壁の洗浄、自転車やベビーカーのタイヤについた泥落としなど、様々な用途に使えます。

また、洗浄剤吸引ホースが付いているので、簡単に洗浄剤を利用可能。洗浄効果を高めることができます。

ケルヒャー 「K 2 Hanshin Tigers」 発売日：2025年10月10日（予約受付9月9日開始） 実売価格：18000円（税抜）

