◆女子プロゴルフツアー 国内メジャー第２戦 ソニー日本女子プロ選手権 プロアマ戦（１０日、茨城・大洗ＧＣ＝６８４０ヤード、パー７２）

２１歳ルーキーの都玲華（大東建託）が１０日、プロアマ戦後に取材に応じ、メジャー初制覇を目標に掲げた。

前週のゴルフ５レディスは自己最高の４位。「自分が目標とする優勝に近づいたと感じる。優勝争いや上位に顔を出すのは貴重だし、大事になる。いい経験をさせてもらった」とかみしめた。プロテスト同期の荒木優奈（Ｓｋｙ）が初優勝を飾った姿に「同期で可愛い後輩なのでうれしい。悔しいけど…、ミヤコレいくか！」と気合をみなぎらせた。

大洗ＧＣはプロテストを２度戦った思い出深いコース。２２年は不合格だったが、通算４度目の挑戦となった２４年は合格を勝ち取り「私、都合いいことしか頭に残らないんで」といいイメージを脳裏に焼き付けている。一方、昨年よりコース全長もラフも長くなった難コースを回り「本当に難しい。１日２アンダーくらい出せれば」と気を引き締めた。

今大会では公式グッズの「選手メッセージタオル」（税込み４０００円）を販売。ニチレイレディス終了時のメルセデスランキング上位２０人、大東建託・いい部屋ネットレディス終了時点の今季優勝者、ＪＬＰＧＡブライトナー、ファン投票上位１０人が対象で、都はファン投票で選ばれた。

自身初の公式グッズに「ありがたい。気合入りますね。たくさんの人に手に取って応援してほしい。売れ残ったら嫌だから自分で買いたい」とニッコリ。タオルには、石井忍コーチに教わった座右の銘「人間万事塞翁が馬」と達筆な文字で記した。

都は「“わたし語”に直すとポジティブってこと」と笑ったが、今大会に向けて「気合を入れすぎて空回りしたのは、リゾート（トラストレディス）とかトラウマではある。ポイントが大きいからガーッといきたいけど、その気持ちを抑えながらやりたい」と抱負。幸せが不幸に、不幸が幸せにいつ転じるか分からないので物事に一喜一憂しない―。「塞翁が馬」を胸に刻んでプレーした先に、初Ｖをつかみとる。