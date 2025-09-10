バレーボールのＶリーグを主催する「ジャパンバレーボールリーグ（ＪＶＬ）」は１０日、「Ｖリーグ女子クラブヘッドコーチに関する報道について」と題して文書を発表した。「本日、Ｖリーグ（２部相当）女子に所属する倉敷アブレイズのヘッドコーチが逮捕されたとの報道がございました。ファンの皆様、関係者の皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪。「当該クラブからの情報収集を行い、事実関係の確認を進めております」と示した。

コメント全文は以下の通り。

「本日、Ｖリーグ（２部相当）女子に所属する倉敷アブレイズのヘッドコーチが逮捕されたとの報道がございました。当リーグは現在、関係機関および当該クラブからの情報収集を行い、事実関係の確認を進めております。本件を受け、当リーグは当該クラブと連携のうえ、選手・スタッフが安心して競技や業務に取り組める環境を確保することを最優先に、必要な支援やケアを行ってまいります。ファンの皆様、関係者の皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。当リーグは、引き続き社会的責任を重く受け止め、クラブと連携しながら、適切な対応を講じてまいります」