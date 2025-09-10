グレープストーン（東京都中央区）が展開する「東京ばな奈ワールド」が、「ポケモン東京ばな奈」の5周年を記念した「ピカチュウ東京ばな奈クッションセット」プレゼントキャンペーンを、9月10日から実施しています。

約4倍になったビッグサイズ

「ピカチュウ東京ばな奈」は、全6種の「ピカチュウ」の模様に焼き上げたスポンジケーキに、ポケモンの世界に登場する「きのみ」の一つ、「ナナのみ」をイメージした“ナナのみ風とろ〜りバナナカスタードクリーム”がたっぷり入ったスイーツ。4個入り、8個入り、12個入りが販売されています。

今回のキャンペーンでは、箱の中に「ピカチュウ東京ばな奈」そっくりのクッションが4つ入った「ピカチュウ東京ばな奈クッション」（非売品）が抽選で25人に当たります。クッションは縦43センチ×横26センチ。クッションが入った箱は、実際のお菓子のパッケージが約4倍になったビッグサイズで、収納にもインテリアにも使えます。

キャンペーンは「東京ばな奈【公式】Xアカウント」（@tokyobanana1991）をフォローし、該当のキャンペーン投稿を「#ピカチュウ東京ばな奈クッションセット」をつけて引用リポストすると応募が完了します。応募期間は9月23日午後11時59分までです。

キャンペーン開始後、SNSでは早速話題になっており、「欲しい！欲しすぎる！」「クッション4個も！？」「あまりにもかわいい」「東京ばな奈もピカチュウも大好きです！」「クッションかわいすぎるーーー」「東京行くたびによくお土産で買ってます」「これは欲しい…かわいすぎるわ」「抱き枕にしたい！」「当たったら家宝にします！」など、熱烈なメッセージとともに多くの引用リポストがされています。