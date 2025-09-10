81歳・高橋英樹、“健康の秘訣”妻が作った豪華な朝食に反響「朝食栄養満点ですね」「めっちゃ美味しそうです」
フリーアナウンサー・高橋真麻（43）の父で俳優の高橋英樹（81）が8日、自身のブログを更新。妻・美恵子さん手作りの彩り豊かな朝食を紹介した。
【写真】「めっちゃ美味しそうです」高橋英樹の妻が作った彩りカラフルな朝ごはん
「今朝も彩りカラフルな朝ごはん」とつづり、色とりどりの果物やヨーグルト、のり巻き、いなり寿司、しじみ汁などが美しく盛り付けられた朝食を公開。小皿には具だくさんのサラダや副菜も添えられ、飲み物も種類豊富にそろっている。
続けて「奥さん手作りの小さなゴマ生姜いなり しじみ汁も美味しかった!!!」「お陰様で毎朝色々と食べていますので 健康なのですなあ」とバランスの取れた食生活を送っていることを明かしていた。
ボリューム満点な朝食を見たファンからは「朝食栄養満点ですね」「めっちゃ美味しそうです」「健康の秘訣ですね」などとコメント集まっている。
【写真】「めっちゃ美味しそうです」高橋英樹の妻が作った彩りカラフルな朝ごはん
「今朝も彩りカラフルな朝ごはん」とつづり、色とりどりの果物やヨーグルト、のり巻き、いなり寿司、しじみ汁などが美しく盛り付けられた朝食を公開。小皿には具だくさんのサラダや副菜も添えられ、飲み物も種類豊富にそろっている。
続けて「奥さん手作りの小さなゴマ生姜いなり しじみ汁も美味しかった!!!」「お陰様で毎朝色々と食べていますので 健康なのですなあ」とバランスの取れた食生活を送っていることを明かしていた。
ボリューム満点な朝食を見たファンからは「朝食栄養満点ですね」「めっちゃ美味しそうです」「健康の秘訣ですね」などとコメント集まっている。