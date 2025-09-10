レチノールとセラミドを同時配合、“攻めと守り”を両立した集中ケアマスクが『ももぷり』から登場
BCLカンパニーが展開するスキンケアブランド「ももぷり」から、ふっくら桃弾肌（ももぷりはだ）に導く攻めのバリア美容マスク「ももぷり 潤いバリアセラムマスク RC」が発売された。
本商品は、肌キメを整えるレチノール（※1）と潤いバリアを補給するセラミド（※2）を同時に配合することで、“攻めと守り”を両立した集中ケアマスクとなっている。ゼリーのような高密着シートが採用されており、ピタッと肌に貼り付く設計。美容液もたっぷり含まれており、余った液は首やデコルテの保湿にも使用できる。
使用方法は、洗顔後、化粧水で肌を整えたあとにマスクを顔に密着させ、3〜5分（乾燥が気になる場合は10分程度）置くだけ。最後に肌に残った美容液をなじませれば、ぷりぷりとした桃のような肌が目指せる。
ほんのりピーチの香りで7枚入り（880円／税込）。紫外線や冷房で乾燥が気になる方へぴったりのアイテムとなっている。
（※1）整肌
（※2）セラミドNP、セラミドNG、セラミドAP
