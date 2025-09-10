やさしい味付け！モントワール「てのひらごぱん コーンポタージュ」
モントワールは、食事代わりにもなる、もちっと食感が特長の「てのひらごぱんシリーズ3品」(希望小売価格：195円(税込))を2025年9月15日に発売します。
今回はモントワール「てのひらごぱん コーンポタージュ」を紹介☆
モントワール「てのひらごぱん コーンポタージュ」
内容量 ：45g
賞味期間 ：90日
販売エリア ：全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど
希望小売価格：195円(税込)
モントワールは、食事代わりにもなる、もちっと食感が特長の「てのひらごぱんシリーズ3品」(希望小売価格：195円(税込))を2025年9月15日に発売します。
モントワール「てのひらごぱん コーンポタージュ」は、やさしい味付けのコーンポタージュ味。
コーンの甘味がホッとするおいしさです。
もちっと食感で、スープと一緒に食べるのもおすすめです。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post やさしい味付け！モントワール「てのひらごぱん コーンポタージュ」 appeared first on Dtimes.