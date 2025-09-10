やさしい味付け！モントワール「てのひらごぱん　コーンポタージュ」

写真拡大

モントワールは、食事代わりにもなる、もちっと食感が特長の「てのひらごぱんシリーズ3品」(希望小売価格：195円(税込))を2025年9月15日に発売します。

今回はモントワール「てのひらごぱん　コーンポタージュ」を紹介☆

 

モントワール「てのひらごぱん　コーンポタージュ」

 

 

内容量　　　：45g

賞味期間　　：90日

販売エリア　：全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど

希望小売価格：195円(税込)

 

モントワールは、食事代わりにもなる、もちっと食感が特長の「てのひらごぱんシリーズ3品」(希望小売価格：195円(税込))を2025年9月15日に発売します。

 

 

モントワール「てのひらごぱん　コーンポタージュ」は、やさしい味付けのコーンポタージュ味。

コーンの甘味がホッとするおいしさです。

もちっと食感で、スープと一緒に食べるのもおすすめです。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post やさしい味付け！モントワール「てのひらごぱん　コーンポタージュ」 appeared first on Dtimes.