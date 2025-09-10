◇サッカー国際親善試合 アメリカ2―0日本(日本時間10日、アメリカオハイオ州)

サッカー日本代表がアメリカ代表と対戦し0-2で敗戦。森保一監督が試合後、試合を振り返りました。

7日のメキシコ代表戦からスタメンを11人入れ替え、システムは引き続き3バックで臨んだ一戦でしたが、前半30分に左からのクロスをボレーで決められ先制点を許します。

後半から4バックに変更しましたが、チャンスは作るものの得点は奪えず。19分に追加点を許しそのまま0-2で敗れました。

試合後、戦術について聞かれた森保監督でしたが「その前に現地で応援に来てくださった日本人の方々、朝から応援してくれた方々に申し訳ない敗戦ですみません。応援ありがとうございました」とファンに謝罪しました。

後半から4バックに変更したことについて「3バックと4バックを今日のゲームの中で試したいなと思っていました。今後、我々がオプションにしていくために、まず前半の選手が0-0でいきながらシステム変更することを最初プランとしていましたけど、追う展開になって、そこからどうやって交代して対応していくのかというところ、追いつき逆転するために、そして我々の選択肢をさらに増やしていくために後半から選手を代えて試しました」と説明しました。

4バックの課題については「相手が3バックできた場合には、幅を持たれたときに対応が難しくなるところは修正しなければいけないと思います。その分中央のところでは数的優位を作れたり、守備の部分でもしっかり整理すればいいプレッシャーをかけられると思うので、両方3バック4バック使えれば今後我々の力がさらにあげていける」と話しました。

今回のアメリカ遠征は2戦で無得点だったことについて「応援してくださった方々に勝利を見せられなかったこと、得点をお届けできなかったことは悔しい限りです。チャンスは作れているとは思いますが、もっとチャンスを作ってクオリティーをあげて行かないといけないので、攻撃のクオリティーをあげて、得点を奪えるようにチームとして努力していきたい」とコメントしました。