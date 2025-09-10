今シーズンの山形県産サクランボの収穫量がおよそ8500トンと平成以降最少と見込まれることについて吉村知事は10日、「対策を進め、日本一のサクランボ産地であり続けられるよう全力で取り組む」と述べました。



県は8月、今シーズンの県産サクランボの収穫量についておよそ8500トンとの見込みを示しました。これは平成以降で最少となった1994年の8570トンを下回る収穫量となります。県は要因について、天候不順による結実不良や収穫直前の高温で実が割れるなどしたことを挙げています。

定例会見で吉村知事は収穫量が過去最少の見込みになったことについて次のように述べました。





吉村知事「大変重く受け止めている。 サクランボ県としてしっかりと対策を進め、この先も日本一のサクランボ産地であり続けられるよう、生産者や関係者と共に力を合わせて全力で取り組んでいく」吉村知事は、結実対策としてミツバチや授粉樹を導入することや高温対策として遮光資材や散水施設などの整備を推進するとしました。また、佐藤錦と比べて高温に強い「紅秀峰」や「やまがた紅王」への品種転換を進めることで安定生産に向けて努めるとしています。一方、県内の最低賃金について山形地方最低賃金審議会が77円アップの1032円にするよう山形労働局長に答申したことについて吉村知事は「労働者側にとっては物価高が続く中、歓迎するところだと思う」と述べた上で「使用者側、特に中小企業や小規模事業者には影響が大きく、政府の動きを注視して県としてどのような支援ができるか検討していく」としました。