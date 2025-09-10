東洋大学歴詐称疑惑に端を発し、約３カ月、辞職発言を撤回するなど不可解な言動を繰り返している静岡県伊東市の田久保真紀市長が１０日、自身に対して不信任決議を可決した市議会を解散した。

伊東市議会が１日に全会一致で不信任決議を可決し、地方自治法違反容疑で静岡県警伊東署に刑事告発した。田久保市長は辞職もしくは失職、議会解散を選ぶ必要があったが…。

全て田久保真紀市長の疑惑と説明を避ける態度が原因だったが、市議会が解散となる事態に。

田久保市長は１０日、Ｘ（ツイッター）に「おはようございます。先ほど、議長室を訪問しまして市議会の解散の通知を致しました。１０時半からの発表を控えて報道陣が集まっております。伊東市政の改革と刷新の為、そして地域を守る為に引き続き全力で尽くして参ります」と記した。

市役所とみられる場所で、顔ドアップの自撮り写真が添付されていた。

関連投稿に計３５００件超のコメントが殺到し、大荒れ。投稿した自撮り写真が加工されているとの疑惑が持ち上がり「自撮りを加工」「また加工アプリで自撮り。ちょっと普通じゃ考えられない」「田久保さんのポスト見たら超加工してある自撮りが 大切なことは答えないのに 自撮りの加工には抜かりない」「ド加工ドアップの自撮りありがとうございました！きつすぎてチラ見しか出来ませんでした！」「加工しまくりの自撮りつきＳＮＳはいらない」「この加工自撮りも行政者のする事ではない」「何で自撮り？」「自撮りいらないからマジで…」「自撮り載せる前に卒業証書の写真載せるんだな、普通は」「アップの加工自撮りは不要です…」とのコメントが相次いでいる。

