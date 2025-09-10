世界最大規模のワイン品評会「IWC（＝インターナショナル・ワイン・チャレンジ）」の受賞式がロンドンで開かれ、日本酒部門の最優秀賞に山梨県の純米大吟醸酒が選ばれました。

【映像】「チャンピオン・サケ」に選ばれた『七賢・白心』

今年で19回目を迎えるIWCの「SAKE部門」には、日本のほか海外4カ国から1476銘柄がエントリーしました。

その頂点で日本酒業界の“オスカー”とも称される「チャンピオン・サケ」に選ばれたのは、山梨県北杜市の山梨銘醸の純米大吟醸酒『七賢・白心』です。

「ちょっと感極まりますね。嬉しすぎますよね。この白心は、私たちにとって白州の恵み、地域の恵みというものを存分にボトルに入れ込んだ大切な商品です。地域の農家の皆さんと地域社会の皆様に支えられて、こういったお酒を作ることができているのではないのかと考えています」（山梨銘醸・北原対馬社長）

白心は、地元・山梨産の酒米を27％まで磨き甲斐駒ヶ岳の雪解け水で仕込みました。マイナス5度で1年間熟成させると芳醇な味わいになるということです。

また、出品した酒すべてで高評価を得た蔵元に与えられる「サケ・ブリュワー・オブ・ザ・イヤー」には4年連続で宮城県の新澤醸造店が選ばれました。

品質とコスト面に優れた酒に贈られる「グレート・バリュー・チャンピオン・サケ」は秋田県北鹿の『華秋田』が受賞しました。（ANNニュース）