「みんなに会えないんだったら、これに出る意味が……と思うくらい、どうしてもみんなに会いたいですとは、一番最初にお話をいただいた時にお伝えしたんですけど」

最終回をむかえる日本テレビドラマ『ちはやふる−めぐり−』X公式アカウントのインタビューでそう語る広瀬すずの動画を見て、ここまでの「再集結」が実現した謎が解けたような気がした。



広瀬すず ©時事通信社

當間あみ、原菜乃華、齋藤潤、嵐莉菜といった期待の若手俳優を集めた『ちはやふる−めぐり−』のキャストは、その時点で3つの高校が入り乱れる人数の多さも含めて相当に豪華なものである。それに加えて野村周平や広瀬すずという過去の映画版キャストが次々と出演する構成が実現したのは、予算削減がささやかれる今のテレビドラマ界において驚きの事件であった。

広瀬すずが出演して驚いた“もう1つの理由”

『ちはやふる』の続編はもう困難なのではないか、とファンの間で言われてきたのは、出演者たちが俳優としてあまりに大きく成功しすぎたのも理由のひとつだ。

矢本悠馬は今や大河ドラマをはじめ日本中の映画ドラマに忙殺される屈指の若手バイプレイヤーである。上白石萌音は新海誠の国民的アニメの声優から、海外公演で高い評価を受ける『千と千尋の神隠し』の舞台主演まで広く演じ、そして歌手としても高い評価を受ける名女優だ。新田真剣佑に至っては全世界に配信されるネットフリックス制作のドラマ『ONE PIECE』であのゾロ役をつとめる国際的活躍ぶりである。

2016年公開の映画『ちはやふる 上の句』では、彼らがまだ何者でもなかった新人時代だからこそ一つの作品に集めることができたのであり、今もう一度呼び集めたら予算はいったいいくらかかるのか。『ちはやふる 下の句』（2016）、『ちはやふる 結び』（2018）も含めた映画三部作のファンはそうした、嬉しいような切ないような気持ちであのころを思い返してきた。だから今回、それが実現したことに多くのファンが驚いたのだ。

予算の問題だけではない。何よりも主演である綾瀬千早役の広瀬すずが前述の動画の中で「10代のころにやり切った気持ちがあるからこそ……」と語るように、3部作の最高興行収入を上げた『ちはやふる 結び』が完結編であることを公式に宣言されていた。そしてその言葉通り、2018年に公開された『ちはやふる 結び』以降、広瀬すずは『ちはやふる』シリーズのみならず、スポーツ少女の役をほとんど演じていない。

インタビューの中で彼女はしばしば「10代のころはスポーツものの出演依頼が多かった」と語るのだが、実際に出演した作品で純粋なスポーツものと呼べる映画は『ちはやふる』以外では2017年の『チア☆ダン〜女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃったホントの話〜』くらいであり、おそらくそれ以外はオファーの段階で断っていたと考えるのが自然だろう（恋愛映画の中で弓道部の練習をするシーンなどはあったが、スポ根ものやスポーツ映画とはいいがたい）。

『ちはやふる』を見た邦画関係者が、当時の広瀬すずにスポーツ少女のオファーを寄せたのは無理もないことに思える。広瀬すずほど女子スポーツを演じるのに適した若手女優はいなかった。それは彼女がもともと芸能界志望ではなく、地元の女子バスケットチームで大会をめざす生粋のスポーツ少女だったからだ。

バスケ少女として日々を送り、作られた身体

若手女優がスポーツ少女を演じる時、ネックになるのは体幹の筋肉である。芸能界を夢見る少女たちは、デビュー前からオーディションのためにダイエットで体重を落とす。映画のオファーが来てから役作りのために必死にフォームを身につけ形を学んでも、役作りはできても身体づくり、筋肉のビルドは短期間には不可能だ。その身体の「動き」がリアルであるかどうかは観客に伝わる。

映画『ちはやふる』で綾瀬千早を演じる広瀬すずは、モデルのように華奢な体型をしていない。朝食も昼食も満腹になるまで食べ、思い切り汗を流して練習する体育会系女子の体型をしている。それは広瀬すずが何度かインタビューで語るように、小学生時代から特に女優やモデルなど考えたこともないバスケ少女として日々を送ってきたからだ。映画の中で躍動するための筋肉のついた身体を、オファーのはるか前から持っていたのである。

映画『ちはやふる 上の句/下の句』では、広瀬すず演じる綾瀬千早が心の高ぶりとともに全力疾走するシーンを両編ともに長回しで撮影している。「全力で走る」という行為はシンプルであるがゆえにごまかしがきかない。筋肉の躍動、走るフォームで観客にその運動能力がはっきりと伝わる。

中学2年にして50ｍを7秒台前半で走り、「学年の女子の中で一番速かったと思います。でも、中3になって陸上部の子が6.9秒出してきて、悔しい！ って思って（笑）」と公開当時のインタビューで語る広瀬すずにとって、綾瀬千早が躍動するシーンは演技ではなかった。ありあまるエネルギーを爆発させる、カメラの前のスポーツだった。

演技のテクニックでスポーツを表現するのではなく、カメラの前で実際にスポーツとしての競技かるたを若手俳優たちが行う。それを当時最新鋭の機材であった超高速カメラPhantom Flex4Kでスーパースロー撮影をする。これが『ちはやふる』シリーズのコンセプトであり、画期的な演出だった。

最終回直前、ついに千早のライバルである若宮詩暢役・松岡茉優の出演が公式から発表された。

2016年に行われた松岡と広瀬すずの対談では、スポーツと演技の合間で行われた撮影の様子がよく語られている。

〈松岡：そうなんですよ。二人の息を合わせるだけではなくて、お互いに本気にならないと詩暢が千早からギリギリ1枚だけを取る（緊迫感のある）画が撮れなくて。でも、先に札をはらい始めている千早の隙を突いて、わたしが1枚抜く手のアップを撮ったときに奇跡的に成功したんです。それで「やったー！ すずー！」と言いながら、抱きついてくると思って手を広げたんだけど、すずは悔しそうにムスーッとした顔をしていて（笑）。欲しかった画が撮れたからこれでいいじゃん！ これが正解じゃん！ って思うんだけど、本気で悔しがっていたんです。

広瀬：本当に悔しいんですよ。撮影とわかっていても、かるたの試合を本当にやっているモードになっちゃうんです（笑）。

松岡：その気持ちはすごくわかる。わたしも千早に「しのぶれど……」の札を抜かれるシーンのときは本当に悔しかったです。 シネマトゥデイ「『ちはやふる −下の句−』広瀬すず＆松岡茉優 単独インタビュー」2016年4月18日更新の記事より〉

1秒に1000フレームという超スロー映像の時間の中で、意識で動きや表情を完全に制御できる俳優はこの世にいない。監督や撮影班ですら、カットをかけて再生映像をスローで見るまでカメラが何を撮影したのかわからない。1000分の1秒をとらえるカメラで撮影されるのは俳優たちの無意識であり、身体のドキュメンタリーである。活発な代謝で滝のような汗を流し、獲物を狙う猫のように目瞬きをしない瞳を持つ広瀬すずは、その1000分の1秒の世界で半ば演じ、半ば本当にスポーツをすることで綾瀬千早を演じることができる稀有な女優だった。

だが同時に、それほどスポーツ映画に高い適性を持ちながら、興行的にも批評的にも高い評価を受けた『ちはやふる』3部作以降の広瀬すずがスポーツ映画から距離を置いてきたのも前述のように事実である。

テレビ朝日バスケSPブースターをつとめるバスケのみならず、キックボクシングで汗を流し、女子バレーボール代表の試合にも思わずXに投稿して応援の声を送るなど、スポーツを愛する心は今も変わらない。だが、俳優としては『ちはやふる』3部作の完結後、スポーツ映画への出演を避けてきた。その理由は「俳優としての幅を広げる」ためだけだったのだろうか。

広瀬すずも「綾瀬千早になれなかった」1人

『ちはやふる−めぐり−』の脚本の優れた点は、「綾瀬千早になれなかった子供たち」を主人公にしているところである。輝くような青春の情熱、そこから疎外され鬱屈を抱えた少年少女たちが再び情熱と青春を取り戻すまでの物語をドラマは美しく描く。最終回の1話前、「『百人一首は歴史の敗者が集められた』と言われることがあるのをご存じですか？」と上白石萌音演じる大江奏は、今回のドラマの主人公である藍沢めぐるに語る。

それは今作のドラマのみならず、原作漫画を含めた『ちはやふる』シリーズすべてを貫くテーマでもある。太陽のように白熱する才能と情熱を持つ綾瀬千早の前に、多くの登場人物たちが敗れ去りながら、しかし再び自分自身を取り戻し歩き始める。『ちはやふる』とは綾瀬千早を主人公としながら、同時に「綾瀬千早になれなかったすべての人たち」を祝福する青春敗者復活劇でもあったのだ。

奇妙な言い方に聞こえるかもしれないが、綾瀬千早を誰よりもよく演じた広瀬すずもまた「綾瀬千早になれなかった」一人なのかもしれないと思うことがある。競技かるたと女子バスケットを入れ替えれば、芸能人の姉を持ちながら学年一、二を争う俊足でスポーツに打ち込む広瀬すずはまさに綾瀬千早のような青春を送っていたはずだ（綾瀬千早にも綾瀬千歳という芸能人の姉がいる）。

「子供だったので、芸能界入りを断る選択肢が自分の中になかった。断り切れずに（芸能界入りの）電話を切ったあと大号泣した。バスケに影響しない程度でという約束で仕事を始めたのに、それが守られずに泣いて事務所に抗議した」

先日放送された『人生最高レストラン』で語ったのみならず、広瀬すずは何度か過去のインタビューでそのことを率直に語っている。

『ちはやふる』の綾瀬千早にたとえれば、姉の事務所の社長に勧誘されて始めた芸能界の仕事が軌道にのり、瑞沢高校の仲間と競技かるたを続けられなくなってしまう。いわばその状態が広瀬すずの人生だったとも言える。

「気持ちはわかるが、しかし今の女優としての成功を考えれば」と誰もが思うだろう。紀伊国屋演劇賞を初めての舞台で獲得し、カンヌ国際映画祭のレッドカーペットを2度歩き、ノーベル文学賞受賞者のカズオ・イシグロから『キネマ旬報』の広瀬すず特集に最大限の賛辞が寄せられる。それが広瀬すずが今いる場所である。一体誰がこの目もくらむような成功に対して「望み通り静岡県でバスケをやらせてあげればよかったのに、かわいそうじゃないか」と言えるだろうか？

だが世の中がどう見ようと、「青春を半ばで断ち切られた」という経験は広瀬すずの人生に暗い影を落とし、何度もインタビューの中に痛みとともに「あったかもしれない普通の青春」の幻が語られる。

〈「もちろん、こういう環境にいるからこそ、みんなが経験できないことをたくさん経験させてもらってきたと思うのですが、みんなが普通にしていることを私は経験してきてないっていうのは、ずっと感じていたと思います」

「普通の人より遙かに人生経験が少ないのに、役者であるからにはいろんな人を演じなければいけないわけで。そういうジレンマみたいなものは、やっぱりあります」 「みんなにとって当たり前のことが、私にとっては特別に見えて、『みんな昔からこんなに楽しい遊びしてたの？』って、私思わず聞いちゃいましたもん。そしたら『そうだよ！』って言うから、『そりゃあ、ちょっと感性が違うと思われちゃうわな』って、自分が世間とずれていることにもようやく気付きました（笑）」 『キネマ旬報』2025年8月号「広瀬すず10000字インタビュー」より〉

自分には普通の人生経験がないから、普通の人たちのことがわからない、それが俳優としての壁になっている、という意味のことを、近年になって広瀬すずは率直にインタビューで自ら語り始めた。

非凡な人間、特異な輝きを放つ天才を演じることにかけて広瀬すずほどの逸材はそう存在しない。だが同時に、何千万人から特別視されるような場所に立っている広瀬すずから見ても、物語の中の綾瀬千早が送るスポーツ少女としての日々は「ああいう風に生きられなかった」という失った青春を象徴するものであり、だからこそ降るように舞い込んだはずの多くのスポーツ少女を演じるオファーを受けてこなかったのかもしれない、と思うことがある。

「まるで部活のようだった」「青春だった」と広瀬すずは『ちはやふる』の撮影や当時の仲間を振り返る言葉を多く残しているが、綾瀬千早としての青春を演じることは、あったかもしれない自分自身の青春を失うことと表裏一体だった。

もう一度、綾瀬千早を演じた理由は

「この3年間、私はずっともらってばっかりだったの。抱えきれないほどたくさんもらって、その全部が私を強くしてくれた。だから今度は私があげる番。2人にあげる番。受け取ってくれる？」

『ちはやふる』3部作の完結編『結び』のクライマックスで、綾瀬千早は、優希美青演じる花野菫、佐野勇斗演じる筑波秋博の手を握りながらそうつぶやく。

近年、雑誌のインタビューでネガティブな弱点を自らさらけだすような言葉を率直に語る一方で、広瀬すずは後輩の俳優たちを世に出すための役回りも演じることが増えた。今回の『ちはやふる−めぐり−』の主演である藍沢めぐる役・當間あみとは、自身の主演作『水は海に向かって流れる』でも共演し、かつて新人時代の広瀬すずを共演で引き上げた綾瀬はるかや長澤まさみのような「先輩」の役割を果たしている。

広瀬すずがもう一度綾瀬千早を演じるという、ファンも半ばあきらめていた夢が実現した背景には、今作のドラマが若手俳優たちを主演とした、いわば綾瀬千早に挑むような物語であること、『ちはやふる』というコンテンツを未来に向けて受け渡していく企画であったことが大きかったのかもしれない。広瀬すずは一度は「やり切った」と語った綾瀬千早の役をもう一度演じることで、自分が送ることのできなかった青春を次の世代に受け渡す決意ができたのかもしれない。

『ちはやふる−めぐり−』は9月10日に最終回を迎える。これが広瀬すず演じる綾瀬千早を見る最後になるのか、それともまたいつか、物語の続きを見ることができるのかは今はわからない。だが、少し大人になった綾瀬千早を演じる広瀬すずの演技には、強烈なエネルギーで押し切る10代のころとは違う、後輩たちを愛しむような人間的な深みが宿っている。最終回を見届けながら、その変化にも注目したい。

広瀬すずは『ちはやふる−めぐり−』に、忘れ物を取りに来たのだろうか、それとも後輩たちに青春の贈り物を届けにきたのだろうか。

