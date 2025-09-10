¤¹¤ß¤Ý¤ó¡¢ÈþÃ«´ÖºÝÎ©¤Ä¥»¥¯¥·¡¼¥Ý¡¼¥ºSHOT¤ËÅ£ÉÕ¤±¡ª4¼ïÎà¤Î¥Ó¥¥Ë¤Ç¥Ø¥ë¥·¡¼¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª
9·î9ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØFLASH¡Ù¤ÎÉ½»æ¤ò¡¢¤¹¤ß¤Ý¤ó¡Ê¹âÁÒèÁ¡Ë¤¬¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ½»æ¤Ç¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¤Û¤Ã¤½¤êÈþ¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª
¤¹¤ß¤Ý¤ó¤Ï¥Ð¥¹¥±¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï200Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤ò¸Ø¤ë¡£½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡Ö¥¿¥Æ¥É¥é¡×¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡ØMr.ÅÔ»ÔÅÁÀâ ´Ø¶ÇÉ×¤ÎÎ¢ÅÔ»ÔÅÁÀâ¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¿·¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÉÔÆ°»º¶È³¦¤ÎÎ¢¡×¤ËÎ¢ÅÔ»ÔÅÁÀâ¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¤¹¤ß¤Ý¤ó¤¬4¼ïÎà¤Î¥Ó¥¥Ë¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¾Ð´é¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿ï½ê¤Ë¸«¤»¤ë±ð¤ä¤«¤µ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤ò7¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈäÏª¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±»ï¤Ç¤Ï¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿ÉÕÏ¿DVD¤âÆ±Éõ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¤¹¤ß¤Ý¤ó¤ÎFLASH¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø·¯¤ÏÂÀÍÛ¡Ù¡ØËÍ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤â³ÆÅÅ»Ò½ñÅ¹¤ÇÈ¯ÇäÃæ¤À¡£