ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードのうち「『あなた』のうれしい」、「食の安心・安全、地球にもやさしい」の一環として、プライベートブランド「ファミマル」から和歌山県産有田みかんの果汁を67％使った「とろける食感 ぎゅっとみかん」を9月9日から全国のファミリーマート約1万6300店で発売する。

国産フルーツを使い、持続可能な果実生産の支援につなげる取り組みとしてプライベートブランド「ファミマル」のフルーツアイスバーシリーズは、一昨年発売し、昨年からは「産地と、コンビに、」シリーズとして展開している。

和歌山県のみかんの生産量は日本一で、中でも有田地方で栽培される「有田みかん」が代表的なブランドとなっている。暑さなどの影響で、みかんが全国的な不作状況に見舞われる中でも、引き続き和歌山県は日本で一番の収穫量を誇っている。

ファミリーマートのプライベートブランド「ファミマル」の、和歌山産有田みかんの果汁を使ったアイスバーは、一昨年毎年発売し、大変好評を得て、今回3年目の発売となる。

今年は残暑でも食べやすいよう、果汁率はそのままに、甘みと酸味のバランスを調整した。

和歌山県との合同取り組みであることを伝えるべく、パッケージにはみかんを抱えた和歌山県のPRキャラクター「きいちゃん」をデザインした。

［小売価格］205円（税込）

［発売日］9月9日（火）

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp