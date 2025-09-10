千趣会の通販事業ベルメゾンは、ラグと背もたれが一体化したローソファーシリーズ「グータラグ」に、消費者の声に応えた「省スペース」タイプとして、折りたたみができる「2WAYで使える極厚ラグの折りたたみ式コーナーローソファーセット」、「カバーリングコンパクトローソファー」等、計3商品を9月10日からベルメゾンネットで販売を開始する。

ラグとソファーが一体化した「グータラグ」は、家族や友人が集まるリビングの寛ぎスペースの中心として累計7万台を突破するなど人気を博してきた。しかし一方で、「欲しいけれど大きくて置けない」「一人暮らしでも使いたい」といった声も寄せられていた。そこで今回、広い空間がなくても「グータラグ」が設置できる、「省スペース」に着目した新タイプを開発した。



「2WAYで使える極厚ラグの折りたたみ式コーナーローソファーセット」

「2WAYで使える極厚ラグの折りたたみ式コーナーローソファーセット」は、折りたためばローソファーになる「グータラグ」シリーズ初の2WAY仕様の商品。子どもが遊ぶ昼間は広げてマットレス代わりに使用し、大人が寛ぐ夜はたたんでコンパクトにするなど、シーンに合わせて空間を有効活用できる点が特徴となっている。

同商品は、二つ折りにできるラグマットと、2つの背もたれクッションの計3つのパーツで構成されている。背もたれクッションは底面に滑り止め加工がついていて置くだけの仕様なので、広げて使用するときには背もたれを隣同士に置いたり、向かい合わせに置いたりと、座りたい場所に合わせて、簡単にレイアウトを変更することが可能とのこと。

ラグマットは約8cmとしっかり厚みのあるウレタンマットで、座っても横になっても快適に過ごすことができる。ラグマットと背もたれクッションのカバーは取り外して自宅で洗濯が可能。また、カバーは素材別で2タイプあり、インテリア性が高くリビングでも映えるコーデュロイ素材と、飲み物などをこぼしてもサッと拭けば安心の撥水生地から選べる。



「カバーリングコンパクトローソファー」

「カバーリングコンパクトローソファー」は、背もたれクッションの置き場所は自由自在。従来の「グータラグ」をそのまま小さくした1〜2人用のコンパクトな省スペースタイプとなっている。もたれたり、うつ伏せになったり、好きな姿勢でくつろいで過ごせる。子ども部屋や、一人暮らしのリビングなどで従来の「グータラグ」ではフィットしなかった場所でも使える。また、冬にはこたつを設置すればさらに快適に使える。

ラグマットは折りたたんで丸洗い可能、背もたれクッションはカバーが洗えて清潔に保てる。

［小売価格］

2WAYで使える極厚ラグの折りたたみ式コーナーローソファーセット：6万4900円

カバーリングコンパクトローソファー：2万9900円

（すべて税込）

［発売日］9月10日（水）

ベルメゾン＝https://www.bellemaison.jp