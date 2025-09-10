「W杯優勝を議論するには早すぎる」日本のアメリカ戦完敗を韓国メディアが相次いで伝える！ 自国との比較も「１分１敗の不振、我々と正反対」
日本代表が現地９月10日の親善試合でアメリカ代表に０−２で敗れたニュースは、韓国でも各メディアを通じて広く報じられている。
「日本サッカーが完敗した…韓国に敗れたアメリカに０−２敗戦、親善試合１分１敗」（ネットメディア『スターニュース』）
「ワールドカップ優勝候補が一体…日本、“韓国に完敗”アメリカに０−２衝撃敗戦→Aマッチ２連戦未勝利」（サッカー専門誌『FourFourTwoKOREA』）
「“ホン・ミョンボ号にひざまずいた”アメリカ、日本に２−０完勝で憂さ晴らし」（通信社『聯合ニュース』）
「ワールドカップで優勝すると言った日本、アメリカに０−２完敗→ポチェッティーノを救った…遠征２連戦１分１敗の不振、韓国と正反対」（スポーツメディア『SPOTV NEWS』）
なかでも、サッカー専門メディア『FOOTBALLIST』は「ポチェティーノに勝利をプレゼントしたモリヤス」と題した記事で「日本は試合を通して、支配率をはじめとするさまざまな指標でアメリカに上回られた。サイドはもちろん、中盤でも苦戦を強いられ、主導権を奪われた」と試合を総括する。
「GK大迫敬介の好セーブショーがなければ、実際の結果よりも点差が開く可能性があった。普段から１軍と２軍の実力差が最も少ない代表チームとして日本が挙げられてきたことを鑑みれば、出場メンバーのローテーションが敗北に対する弁明として作用することは難しい」と森保ジャパンを厳しく評価した。
また、スポーツ紙『スポーツ朝鮮』は、「ワールドカップを控えて対等な相手と戦術、選手を変えながら実験するのは当然のことだが、結果を出せなければ批判はつきものだ。特に、今回の２連戦で１得点もできなかったのは、日本の自尊心を傷つけることになった」とし、こう続けている。
「森保監督と日本の選手たちは、2026年の北中米ワールドカップで優勝するという目標を掲げている。だが、今回の２連戦は、日本がまだワールドカップ優勝を議論するには早すぎるということを証明した」
直近の試合で韓国がアメリカに２−０で勝利したこともあり、日韓の結果を比較する見方も。特に、スポーツ紙『スポーツソウル』は「ホン・ミョンボ号に敗れたポチェティーノのアメリカ、日本を２−０で制圧」と見出しを打ち、「ポチェティーノ監督率いるアメリカは、韓国に０−２で敗れたことで激しい批判を受けていた。ただ、この日の勝利で安堵のため息をつくことになった」と表現した。
同紙と似た論調で、総合メディア『デイリーアン』も「韓国に完敗したアメリカ、日本に２−０完勝…ポチェティーノ起死回生」とアメリカ目線で結果を伝えていた。
その韓国は、日本対アメリカの同日にメキシコと対戦。前回のアメリカ戦から先発を９人入れ替えて臨み、結果は２−２の引き分けに終わった。
試合では、伊東純也とヘンクでチームメイトのオ・ヒョンギュが１ゴール・１アシストの活躍。この日が通算136試合目のAマッチ出場となり、ホン・ミョンボ監督、チャ・ボムグン氏と並ぶ歴代１位タイに浮上したソン・フンミンも２戦連発となる得点を決めたが、後半アディショナルタイムの失点で勝利を目前で逃す形となった。
なお、自国の結果を受けて、韓国メディアの間では「痛恨の土壇場での失点→約20年ぶりの勝利が吹き飛んだ」（スポーツ紙『イルガン・スポーツ』）と引き分けを悔やむ一方、「惜しいドロー、それでも十分に証明したホン・ミョンボ号…W杯に備えた試験は“合格点”」（スポーツメディア『スポータルコリア』）とポジティブに評価する見方も寄せられている。
10月の親善試合では日韓いずれもブラジル、パラグアイの南米２か国との対戦が確定している。今回のアメリカ遠征は日本が１分１敗、韓国が１勝１分という結果に終わったが、来月は両国ともにどんな戦いぶりを見せるだろうか。
構成●ピッチコミュニケーションズ
参照記事：「韓国に敗れたアメリカ、日本に勝って安堵のため息」森保ジャパン完敗に韓国紙も反応「無得点の1分1敗」
