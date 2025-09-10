ÉÔ¿¶¤¬Â³¤¯³ÑÅÄÍµµ£¤Ï¡ÖÅØÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¡¡¡È²¸»Õ¡É¥È¥¹¥È¤¬Á÷¤ë¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¡ÖÆ±Î½¤È1ÉÃÃÙ¤ì¤¿¤é¡¢ÃëÌëÌä¤ï¤º¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ë¤³¤â¤ë¡×
F1¤Ç¤Î¶ìÆ®¤¬Â³¤¯³ÑÅÄ(C)Getty Images
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¾º³Ê°ÊÍè¡¢¶ìÀï¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë³ÑÅÄÍµµ£¡£Ì¾Ìç¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¸½¾õ¤ò¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¡È²¸»Õ¡É¤â¥·¥Ó¥¢¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö9·î7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿F1Âè16Àï¥¤¥¿¥ê¥¢GP·è¾¡¤Ç³ÑÅÄ¤Ï13°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£´üÂÔ¤µ¤ì¤¿2ÀïÏ¢Â³¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥í¡¼¥½¥ó¤ÏÌµËÅ¤À¤Ã¤¿¡©¡¡³ÑÅÄ¤¬·ãÅÜ¤·¤¿ÀÜ¿¨¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤ë
¡¡9ÈÖ¥°¥ê¥Ã¥È¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿³ÑÅÄ¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹ÃæÈ×¤Þ¤ÇÆþ¾Þ·÷Æâ¤òÁÀ¤¦¹¥Áö¤òÅ¸³«¡£¤·¤«¤·¡¢30½µÌÜ¤Ë»ÐËå¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¤ÈÀÜ¿¨¡£¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁ´¤¯ÉÔÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ²¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ò¥Þ¥·¥ó¤Ë¼õ¤±¡¢ÄÉ¤¤¾å¤²¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤É¤¦¤Ë¤â°ÂÄê´¶¤Ë·ç¤±¤ë³ÑÅÄ¡£¤½¤Î¸½¾õ¤Ï¥¨¡¼¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÍ¥¶ø¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÂÎÀ©¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤º±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£¥Þ¥·¥ó¤Ø¿··¿¥Ñ¡¼¥Ä¤¬Í¥ÀèÅª¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¿ôÂ¿¤Î¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢³ÑÅÄ¼«¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤âÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸«¤ë¼±¼Ô¤â¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¿¥¦¥ê¡Ê¸½¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡Ë¤Ç¥Á¡¼¥àÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥é¥ó¥Ä¡¦¥È¥¹¥È»á¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¡ØServus TV¡Ù¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤È³ÑÅÄ¤Îº¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¡¢¡ÖËÜÍè¡¢¥æ¥¦¥¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÂ®¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤âÌäÂê¤Î°ìÃ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î°¦Äï»Ò¤Ø¤Î¸·¤·¤¤»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡ÖF3¤Ç¤âF2¤Ç¤â¥æ¥¦¥¤Ï¾ï¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¼þ¤ê¤Î¿Í´Ö¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¿¡£Èà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁ´¤Æ¤¬¶Ã¤¯¤Û¤ÉÍÆ°×¤Ë¤³¤Ê¤»¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤«¤é¤Í¡£¤À¤«¤é»ä¤Ï¤¤¤Ä¤âÈà¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¡Ø¥æ¥¦¥¡¢F1¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤ÈÅØÎÏ¤¬É¬Í×¤À¡Ù¤È¤Í¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤è¤ê0.5ÉÃ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï1ÉÃÃÙ¤ì¤¿¤é¡¢ÃëÌëÌä¤ï¤º¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ë¤³¤â¤ë¤«¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤¬Ê¬¤«¤ë¤Þ¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤òÅ°ÄìÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¥æ¥¦¥¤Ï¤Þ¤À¤½¤Î¶ÃÏ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
¡¡¼ã¤¯¤·¤ÆÂæÆ¬¤·¡¢F1¤Î¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ò¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿³ÑÅÄ¡£¤½¤ÎºÍ³Ð¤òÃÎ¤ë¥È¥¹¥È»á¤Ï¡¢F1¶þ»Ø¤ÎÅ·ºÍ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅØÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¤âÀâ¤¯¡£
¡Ö¥æ¥¦¥¤Ë¤ÏºÍÇ½¤¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÈà¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î·çÅÀ¤òÊä¤¦¤Û¤É¤Î¶ÐÊÙ¤µ¤äÅØÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤«¤ÏÈà¼¡Âè¤À¤è¡£»ä¤«¤é¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×
¡¡Íèµ¨¤Îµî½¢¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ÑÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡È²¸»Õ¡É¤«¤é¤Î¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ï¤É¤¦¶Á¤¯¤À¤í¤¦¤«¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]