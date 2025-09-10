学歴詐称問題で一躍、時の人となった静岡県伊東市の田久保眞紀市長が、9月10日午前に市議会を解散。40日以内に、市議会議員選挙が行われることになる。

【写真】「メンタルが異次元」田久保市長の衝撃ランチ投稿

田久保市長に関しては、東洋大学法学部を卒業したという経歴が嘘であるとの噂を巡って、市議会が真偽を追求。その後、卒業ではなく“除籍”だったことが明らかになるが、百条委員会への出頭を拒否するなど、大きな波紋を呼んでいた。

「異次元メンタル」田久保市長の“ランチ投稿”

「9月1日には、伊東市議会が全会一致で田久保市長の不信任案を可決しました。これによって、田久保市長は10日以内に辞職か失職、議会解散を選ばなくてはならない状態になり、今回解散の決断に至りました。議会を解散したとしても、市議選後に再度不信任案が決議されれば、結局、田久保市長は失職です。さらに、彼女は市議会から、地方自治法違反容疑で静岡県警伊東署に刑事告発もされています」（全国紙社会部記者）

刑事告発をされている以上、崖っぷちに追い込まれた状況は変わらない田久保市長だが、9月8日にはXでそんな気配を少しも感じさせない投稿をしていた。

アップされた写真は、伊東市役所8階からの美しい眺めと定食の一部。投稿には《本日はお昼は時間が取れたので伊東市役所8階の食堂で定食をいただきました》《窓からの絶景〜!!》《伊東市は空と海の碧、山々と森の緑が美しい宝石箱のような所》《この素晴らしい自然を次の世代へ、美しいままに引き継いで参ります》と、なんとも呑気なコメントが綴られている。

現在、自分が置かれている状況をものともしていないような投稿に、

《メンタルが異次元過ぎてすごいな……》

《メンタルが強いとかじゃなくて、常人のメンタルを持っていないのかも》

《なんかもう無敵すぎる》

など、ネット上では驚きの声が。また、常人では考えられない“鬼メンタル”を持つ田久保市長の影響は、小学生にも及んでいるようだ。

「どうやら小学生の間で、嘘を吐き通したり強引に誤魔化したりすることを“タクボってる”と言うのが流行っているよう。この流行を和田アキ子さんもネットで知ったそうで、TBS系の番組『アッコにおまかせ！』で“若いやつは何でも考えるんだなって、すごいなと思った”とコメントしていました」（スポーツ紙記者）

今回ばかりは“タクボっても”どうにもならない状況に置かれている田久保市長。彼女の今後は、いったい――。