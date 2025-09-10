「これは何会!?」超豪華女優の集合ショットに反響殺到！ 「人類史上最も綺麗な4人」「銀河系最強軍団」
俳優の吉瀬美智子さんは9月10日、自身のInstagramを更新。超豪華俳優たちの集合ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】吉瀬美智子ら超豪華女優が集結
この投稿に長谷川さんは「止まらなかったね〜、お喋り」と反応。また、ファンからは「これは何会!?」「凄いメンバーだ」「銀河系最強軍団だな」「わー、みなさん美人すぎる」「人類史上最も綺麗な4人」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「わー、みなさん美人すぎる」吉瀬さんは「久々の４人集合 美味しくて楽し過ぎた〜また集まろう！」とつづり、1枚の写真を投稿。（左から）俳優の板谷由夏さん、長谷川京子さん、吉瀬さん、井川遥さんが写っています。日本のトップ俳優が集結した豪華な会が開かれたようです。
「美人は美人と仲良しなんだな〜」7月28日の投稿では「大好きな京ちゃんのお誕生日会」とつづり、長谷川さんの誕生日会の様子を公開した吉瀬さん。長谷川さん、吉瀬さん、さらにタレントの大沢あかねさんのスリーショットを載せています。ファンからは「美女3人組」「美人は美人と仲良しなんだな〜」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
