ソフトバンク、「iPhone 17」シリーズを19日に発売
ソフトバンクは、アップル（Apple）の最新iPhone「iPhone 17」シリーズと「Apple Watch Series 11/Ultra 3/SE 3」を9月19日に“ソフトバンク”ブランドから発売する。予約は12日21時から受け付ける。
19日に発売するのは、10日未明に発表された「iPhone 17」と「iPhone Air」、「iPhone 17 Pro」、「iPhone 17 Pro Max」とApple Watchの最新機種「Apple Watch Series 11」と「Apple Watch Ultra 3」、「Apple Watch SE 3」、フルワイヤレスイヤホン「AirPods Pro 3」。
「iPhone 17」シリーズは、10日未明に発表されたiPhoneの最新機種。フロントカメラには、センサーの形が正方形のセンターフレームカメラを搭載するほか、17 Proと 17 Pro Maxでは背面の形が16から大幅に変化し、望遠カメラなどで性能向上が図られている。あわせて、16シリーズまでの“Plus”が終了し、あらたに薄型モデル「iPhone Air」がラインアップされている。