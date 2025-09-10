山本由伸、宮脇咲良ら美女に囲まれる姿披露も「ユニフォームはきちんと着たほうがいいと思う」批判の声
ロサンゼルス・ドジャースの公式Instagramは9月9日に投稿を更新。山本由伸選手と美女のスリーショットを公開しました。
コメントでは、「Sakura可愛い〜」「由伸MISAMOの次はルセラか、、、羨ましい」「由伸の方が100倍可愛い」「真ん中の男の子がいちばん可愛いね」「さくちゃんもウンチェもかわいい！由伸さんも負けじとかわいい！笑｡コラボ最高」と称賛の声のほか、「ドジャースに敬意を表して、ユニフォームはきちんと着たほうがいいと思う」「ユニフォームの着方を知らないみたいね」「だらしがない着方の若者にしか見えない‥」と、宮脇さんとウンチェさんのユニフォームの着方に苦言を呈す声も上がりました。
「真ん中の男の子がいちばん可愛いね」同アカウントは「咲良ちゃんとウンチェちゃん、ドジャースタジアムへようこそ！」と英語でつづり、写真を5枚載せています。1枚目は山本選手とLE SSERAFIMメンバーの宮脇咲良さん、ホン・ウンチェさんのスリーショットです。笑顔を見せる山本選手を真ん中にした姿で、豪華な様子が伝わってきます。
ノーヒットノーラン目前に選手たちの試合中の様子や試合前の様子などをたびたび公開している同アカウント。7日には山本選手が登板した際の動画を公開していました。あと1アウトでノーヒットノーラン達成というところでホームランを打たれてしまった直後の山本選手の姿を映し、感動を呼ぶ動画となっています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
