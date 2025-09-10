◇MLB ドジャース7-2ロッキーズ(日本時間10日、ドジャー・スタジアム)

ナ・リーグ西地区首位のドジャースが日本時間10日、本拠地で行われたロッキーズ戦に勝利。序盤からムーキー・ベッツ選手やテオスカー・ヘルナンデス選手の本塁打、また大谷翔平選手のタイムリーなどが続き、打線が効率的に得点し合計7得点を挙げます。投げては先発のエメ・シーハン投手が7回1失点と好投し、6つ目の白星を手にしました。

これでドジャースは5連敗からの3連勝。猛追を見せる2位パドレスとはゲーム差「2」になりました。またこの勢いを後押しするように、前日にはマックス・マンシー選手が右脇腹の軽度の肉離れから約1か月ぶりに戦列復帰。さらにこの日は右手打撲から6試合ぶりに復帰したウィル・スミス選手がスタメンに名を連ねました。そして試合ではこの2人のプレーが絡み先制点も生まれています。

一方、投手陣ではリリーフエースが復活。8回に右わき腹のケガで離脱していたアレックス・ベシア投手が、日本時間8月22日以来となるマウンドに上がり、1回を無失点。三者凡退に抑えただけでなく、残り2つのアウトを2者連続空振り三振で締め、完璧な救援を披露しました。

さらにドジャースに朗報。明日日本時間11日に行われるロッキーズとの3戦目で復帰予定とされているのが、日本時間8月5日から右足首捻挫で欠場していたトミー・エドマン選手。この朗報にSNSでは「ようやくフルスペックドジャース」「完全体ドジャースで勝負」「これでエドマンまで戻ってきたら最強や」と期待の声が集まっています。

シーズン終盤に差し掛かり、苦戦を強いられてきたドジャースですが、主力メンバーが続々と復帰を果たし、地区優勝へ向けこのまま逃げ切りをはかりたいところです。