俳優の伊藤歩さんが自身のインスタグラムで、自炊の成果を投稿しています。



伊藤さんは「最近のお家ごはん」とテキスト。一枚目の「焼き鯖寿司」は、酢飯のおにぎりに大葉をかぶせて焼いた鯖を乗せたような、シンプルで手作り感溢れる仕上がりに。二枚目の「ハンバーグとピカールの冷凍クロワッサン」では、丁寧にこねられたように見えるハンバーグにソースがしっかりかかっていて、焼いたエリンギ・ピーマン・にんじんが、ハンバーグに負けない大きさで付け合わされています。







三枚目の「蛤のパスタと蛤のお吸い物」は、パスタにもお吸い物にも、大きな身のしっかりとした蛤が居座っていて目を惹く仕上がり。四枚目の「卵トーストと冷製トマトスープ」は一転してとてもシンプルな見た目で、最後の「魚介のラグーパスタと焼きピーマン」も暖かみのある出来映えです。















いずれの写真も、奥の方が優しくぼける撮り味にしてあって、伊藤さんの優しい演出が見えます。フォロワーからは「体が喜ぶご飯」「食いしん坊バンザイ」「一緒に食べたい」「今度真似して作っちゃいます」など、共感の声が集まっています。

