お笑いコンビ、ドランクドラゴンの鈴木拓（49）が10日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）にゲスト生出演。自宅のエアコン室外機の盗難未遂被害に遭った件について語った。

鈴木は電車内で置引き未遂をされそうになったことを明かし、室外機の盗難未遂被害はその翌日だったと明かした。

鈴木は「寝てたら、奥さんが起こしに来て、『クーラーの室外機を盗んでるやつがいる』って。（置引未遂の）翌日だよ？すごくない？俺」と散々な2日間を嘆いた。ナイツ塙宣之は「持ってるなぁ。うらやましいです」とぼけ、鈴木は「なんでうらやましいんだよ！こっち困ってんだよ！」と激しくつっこんで笑わせた。

鈴木は「男の人が作業着じゃなくて、黒い洋服着て、それを盗もうとして。で、近所の人が、うちは実はすごいやられてるの。うちの近所も。うちの近所の通りだけで3件。前の家も1件やられてるから」と自身の家以外にも被害に遭っていたことを明かした。

鈴木は「近所の人がみんなで見回ってくれてたの。近所の人が話しかけたの。『ここはあなたの家ですか』って言って。（黒い服の男が）『いや違う』と。（近所の人が）『みんなで見回ってるんだ』って。そうしたら工具をまとめてばーって走って逃げた。近所の人はうちの奥さんにも連絡入れてくれて、そのままバイクで追いかけて。そうしたらちょっと離れたところに車があって、もう1人運転手がいて、間に合わなくなっちゃったって」と近所のサポートもあったことを明かした。

塙は「時間は夜？夜中？」と質問。鈴木は「朝の9時」と答えた。塙は「その方が仕事している感じがしてバレないんだ」と考察した。

鈴木は「聞くところによると、例えば8時に出勤するとしたら、戻ってくるのは8時30分とか、何か忘れ物があっても。9時とか10時くらいになるとみんな戻ってこないと」と犯行時間が計算されて行われていることを明かした。

塙は「そっか。早すぎちゃうと何か忘れ物したときにばったり会うかもしれない」と反応した。鈴木は「だから1時間もすると戻って来ないのを確信してて、向こうはそれで（犯行に及んだ）」と語った。