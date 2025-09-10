エンゼルスが１２―２で大勝した９日（日本時間１０日）の本拠地ツインズ戦で、６３年ぶりとなる珍しい記録を打ち立てた。

１２得点すべて二死からもぎ取ったもので、米メディアは「エンゼルスが１２得点を挙げ、すべてツーアウトから挙げたのは、ほかに１９６２年４月１４日のミネソタ戦だけだ」と歴史的な記録だと伝えた。

その一方で、主砲のマイク・トラウト外野手（３３）はワースト記録を更新した。「１番・ＤＨ」で出場し、４打数２安打３得点の活躍でリードオフマンとして勝利に貢献。ただ、４００号にあと２本に迫っているが、期待された一発は出なかった。

ＡＰ通信は「トラウトは８月６日に通算３９８本目の本塁打を放って以来、キャリアハイとなる１１９打席に立ちながら２７試合連続でホームランなしとなっている。それ以前のホームランなしの記録は２０１５年の１１７打席だった」と自己ワーストを更新したと報じた。

４００本塁打はメジャーで５８人が達成しているが、現役では４４８本のヤンキース・スタントンのみ。今季、２０本塁打をマークしているトラウトも早く大台を突破したいところだ。