お笑いコンビ、ドランクドラゴンの鈴木拓（49）が10日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）にゲスト生出演。置引にあったことを明かした。

鈴木は「渋谷かどっかから地元の方に帰ろうとして、始めは混んでたから荷物を棚の上に置いておいたわけ。どんどん人が少なくなっていったから棚を荷物に置いておいて座ったのよ。したらうちの地元なんて人あんまりいないから、みんな車両に人いなくなっちゃって。斜め前に外国の方2人座ってたくらい。優先席くらいのところから1人のサラリーマンの方が歩いてきて、そのまま棚にある俺の荷物を取っていった」と荷物を取られたことを明かした。

鈴木は「俺は考え事してたんです。家でもそうなんだけど、テレビ見ながら話しかけると、『起きてたんだ』って、目が細いから寝てるのかと勘違いするわけ。電車乗ってたら考え事してたの、アンケート考えなきゃなと思って。そいつ多分寝てると勘違いして荷物バンって持っていって。立ち上がって、本来ならそこでカメラを出して、そいつ動画撮っておいて『お前盗んでただろ?』といけばよかったものの。とっさに反応して取り返しちゃってたの」と荷物を取り返していたことを明かした。

鈴木は「そいつは『俺の荷物だよ』って俺が言ったら、『すいません、間違えました』って。そんな遠くから歩いてきて？そいつはリュック背負ってるの。俺の荷物を取る、完全に置引なの」と語った。

鈴木は「でちょっとイケメンでさ」と話は脱線。「髪の毛もパーマ当てちゃって、多分モテんだよアレ」と怒りをにじませ、爆笑を誘った。

鈴木は「背もある程度大きい、多分モテんのよ」と怒り、「そいつ忘れねえからな。顔。すげえいい顔してんだよ。腹立つパーマなんか当てちゃって」と別の怒りをにじませ笑いを誘った。