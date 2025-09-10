ミセス大森元貴＆藤澤涼架、若井滉斗MCのイベントへ「いつも一緒で可愛すぎる」「グッズTシャツ着てる？」と反響
【モデルプレス＝2025/09/10】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の大森元貴が9日、自身のInstagramストーリーズを更新。若井滉斗が出演したイベントを藤澤涼架と見学したことを明かした。
【写真】ミセス大森、メンバーのグッズを装備？
同日、さいたまスーパーアリーナにてテレビ朝日系音楽バラエティー番組「M：ZINE（エンジン）」（毎週金曜深夜1時30分〜※一部地域を除く）が開催した初イベント「M:ZINE LIVE」が行われた。同イベントで若井がMCを務めたことを受け、大森は藤澤とともに見学に訪れたことを報告。藤澤の横顔ショットをはじめ、若井プロデュースのグッズである“Wakai Hiloto「NewLevelUnlocked」- 2025 Birthday”のものと思われる、幼少期の写真がプリントされたTシャツを着用して撮影した自撮りを公開している。
この投稿には「メンバー愛がすごい」「3人いつも一緒で可愛すぎる」「見守り隊だ」「もっくんの推し活コーデ最高」「Tシャツ白だ！」「ひろぱT似合う」「もしかしてグッズTシャツ着てる？」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆大森元貴＆藤澤涼架、若井滉斗MCのイベントへ
◆大森元貴の投稿に反響
