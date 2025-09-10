佐々木希「家に常備のお漬物」大量に仕込む様子公開「お店みたい」「手が込んでてすごい」
【モデルプレス＝2025/09/10】女優の佐々木希が9日、自身のInstagramを更新。漬物の仕込みの様子を公開した。
【写真】佐々木希、大量の漬物を仕込む様子
佐々木は「夏の思い出、あれこれ」「家に常備のお漬物の仕込み」とコメントし、細かくカットされた野菜が大きなボウルに入った手作り漬物の仕込みの様子を披露した。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「手が込んでてすごい」「完璧」「お店みたい」「素晴らしい」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
