約843万円から！ トヨタが「“新”ランドクルーザー」発表！ 2.4リッター「ターボハイブリッド」×斬新“丸目”顔採用！ 原点回帰した「キングオブオフロード車」26年モデルが北米で登場

新「ランドクルーザー」北米で登場…

トヨタの北米法人は2025年9月9日、2026年モデルの新たな「ランドクルーザー（日本名：ランドクルーザー250）」を発表しました。

9月に発売予定となっています。

トヨタ「ランドクルーザー」2026年モデル登場

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「新ランドクルーザー」です！ 画像で見る（58枚）

ランドクルーザー（ランクル）は1951年に登場した「トヨタBJ型」に端を発する本格四輪駆動車です。

以来、ほかに類を見ない極めて高い信頼性や堅牢性、走破性などが全世界的に評価され、70年以上にわたって四輪駆動車の代表的存在となっています。

このうち「ランドクルーザー250」は2023年8月に発表されました。

1980年代に派生モデル「ランドクルーザープラド」（以下プラド）として販売されてきた、都会的でファッショナブルなシリーズである“ライトデューティー”タイプの後継モデルとして登場しました。

プラドが世代を追うごとに豪華仕立てとなってきたことを見直し、「人々の生活、地域社会を支えるためのクルマ」として、シリーズの原点回帰を目指した中核ポジションへと変化しました。

これにより、豪華かつブランドの旗艦モデルである「ランドクルーザー300」、ランドクルーザー250、道具としての使い勝手を追求した“ヘビーデューティー”の正統モデル「ランドクルーザー70」の3本立てとなっています。

プラットフォームはランドクルーザー300と同様の「TNGA GA-F」を採用。剛性が高まったことで、基本性能の大幅な向上を図りました。

走行性能面では、ランクルシリーズ初の電動パワーステアリング（EPS）やSDM（Stabilizer with Disconnection Mechanism）を搭載。オンロード／オフロード問わず走破性・乗り心地、操縦安定性を両立させています。

また最適な走行モード選択のマルチテレインセレクトや車両周囲を確認できるマルチテレインモニターも機能を高めました。

北米においては、ランドクルーザーは2021年にいちど販売を終了していましたが、2024年に250の販売が再開。いっぽう「250」の名称は持たず、ラインナップも300や70はなく、250の1モデルに絞られています。

パワートレインは、2.4リッター4気筒ガソリンターボエンジンにモーターを組み合わせる「i-FORCE MAX」ハイブリッドのみで、最大出力326hp・最大トルク465lb-ftを発揮します。組み合わせるトランスミッションは8速ATです。

先進運転支援システムでは、最新の「トヨタ セーフティ センス 3.0」を搭載。歩行者検知機能付き衝突回避システムや、全車速対応のダイナミックレーダークルーズコントロール、運転状況の先読みアシストを行うプロアクティブドライビングアシストなどを備えます。

そのほか、ブラインドスポットモニターやリアクロストラフィックアラートなども標準装備し、安全性能を高めています。

2026年モデルでは、マルチテレインモニターをオプション設定したほか、ボディカラーを一部変更しています。

グレードラインナップはヘリテージ感を意識した丸目ヘッドライトの「1958」と、上級素材のシートや12.3インチのインフォテイメントディスプレイ、10スピーカーを備える上級モデル「ランドクルーザー」の2モデル。

ボディカラーはアイスキャップ、ウィンドチルパール、アンダーグラウンド、ブラック、メテオシャワー、トレイルダスト、ヘリテージブルーの7色を用意。またトレイルダストとヘリテージブルーには、グレースケープのルーフのツートンカラーを設定しています。

ランドクルーザー 2026年モデルの価格は5万7200ドル（約843万円）からとなっています。