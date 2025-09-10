新しい学校のリーダーズは“学校の粗大ゴミ”だった！？ライブ客3、4人から世界へ：あのちゃんの電電電波
「あのちゃんの電電電波♪」（毎週火曜深夜2時）。
9月9日（火）の放送は、新しい学校のリーダーズ（MIZYU、RIN、SUZUKA、KANON）が登場！結成10周年、貴重な秘蔵写真＆映像とともに軌跡を振り返る。
【動画】新しい学校のリーダーズは“学校の粗大ゴミ”だった可能性も!?
今年、結成10周年を迎えた新しい学校のリーダーズ。大型フェスへの参戦、ワールドツアー大盛況など、今や世界中を熱狂させている。
2015年の結成時、メンバーは13歳（RIN、SUZUKA、KANON）と16歳（MIZYU）。フェスなどであのちゃんとの共演も多かったそうで、当時の写真を見ながら「この時のイメージが強いかも」とあのちゃん。
「こんなにしゃべれるような距離になるとは思わなかったです」というSUZUKAは「ツンツンしてたんちゃいます？可愛らしい笑顔見れてなかったですよ」とあのちゃんに迫りつつ、「でも笑わなくてもずっと可愛らしかった」と当時の印象を。
当時、学生だったメンバーは「半歩先を行く存在になろうぜ」との思いから“新しい学校のリーダーズ”と命名。
他にも、雑草魂から「学校の粗大ゴミ」という候補もあったそう。
初ライブの秘蔵映像を見てみると、鼻息荒いロボット風MCが特徴的。キャラ作りマイクを固定してしゃべっていたため、マイクが鼻息を拾ってしまっていたそう。
結成2年、「毒花」でメジャーデビュー。しかし、甘くない現実に直面する。ライブの客は3、4人しかいない、しかもステージ前で踊る完コピ男はRINの父親だった。父親は、毎回、仕事終わりに埼玉から車でライブに来てくれていたそうで、この応援が力になったという。
さらに、ライブ集客のため、明治通りで組体操をしながらティッシュ配りも。せっかくなので、あのちゃんが通行人になり当時を再現。
2019年にはメジャー契約満期により自主レーベルで活動することに。音楽1本では食べていけないためパン屋、居酒屋、スーパーの品出し、古着屋などでバイト生活。それでも辛くはなく「リーダーズとは別の課外授業みたいで。人生経験として楽しんでいました」とMIZYU。実は、世界進出した後も、今から2、3年前まではバイトを続けていたそう。
ブレイクのきっかけとなったのは、2020年5月に配信リリースした「オトナブルー」。MVの予算がなかっため、自分たちだけで街中でスマホ1台で撮影することに。「三脚を持って外に出る発想がなかったので、4人で映っているカットが1つもない」とRIN。
これが、コロナ禍にSNSで話題となり世界進出。4年間で50公演30都市を回り、世界の大型フェスに出演するなど、世界を席巻している。そんな彼女たちが、海外公演で気を付けていることについても明かした。
その他、カードの質問に答える「コードトーク」では、中学時代にコントのネタを書いたことがあるというSUZUKAが「ドリフみたいなことをやりたい」と今後の展望を。学生時代はオール5だったというKANONは、ミュージシャンになっていなかったら「教師になりなかった」と。MIZYUは自分たちじゃなきゃできないこと、RINは音楽に救われた経験を告白。「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！ お気に入り登録もお忘れなく！
新しい学校のリーダーズ、10年を振り返る
