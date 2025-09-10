「キッチンに立つのは、家族のためだけじゃない」子育てを卒業した52歳女性のこれから

「女の城」は「家族の集う場所」に

かつて「台所は女の城」などと言われた時代があった。

「男子厨房に入るべからず」などとも言われ、台所仕事は女のやることと決めつけられた昭和の頃の話である。

今、時代は大きく変わり、台所はキッチンと呼ばれるようになって、「女の城」から、「家族の集う場所」になった。

「Magazine for MUJI LIFE」が行った20代以上の男女3,931人を対象にしたアンケート調査（2023年9月実施）によれば、全体の約3/4が、「キッチン・ダイニング」を「理想の住まいで重視する場所」と見ている。

「理想のキッチン」についても、ダイニングルーム全体を広く使えるアイランドタイプやペニンシュラタイプ、対面タイプなど、家族が複数で使えたり、調理以外の時間も心地よく過ごせる開放的なタイプに共感が集まり、かつて主体だったクローズドタイプのキッチンは廃りつつあるようだ。

一方で、主に「食事の支度」は誰がしているかを尋ねる質問では、実にその8割を女性が担っている。年代別で見ると、「毎日料理をする」と答えた女性は、40代で64％、50代で71％、60代以降では約8割と、高齢になるほど炊事は女性の仕事になっている。

そんな「女性の仕事」から解放され、「自分の世界をやっと生きていける」と語るのは、漫画『キッチンに住みたい』（サトウユカ著/オーバーラップ はちみつコミックエッセイ）に登場する52歳の碧（あお）。子育てを終えた彼女は、「子育ても楽しかったし、幸せだったけど」と、過ぎ去った30年の速さにびっくりしながらも、人生の第3章の始まりにわくわくしている。

6人のシングルライフストーリー

漫画は、9月9日に発表された『料理レシピ本大賞 in Japan実行委員会』主催の料理レシピ本大賞で、コミック賞を受賞。選考委員は、書店員で働いている人なら、社員、パート、アルバイトを問わず、だれでも立候補できる。本を勧める立場の人たちの、純粋に「好き」で選ばれた内容は、6人のシングル女性たちのキッチンを中心としたライフストーリーと、それぞれの趣味嗜好を詳細に描いたイラストで綴られ、キッチン好きの読者をワクワクさせる。

たとえば成鷹そらは、運命を信じる妄想癖強めの23歳。朝から何かとオムレツ関連の出来事が続く日、「オムレツTシャツ」を着ていた男性に出会い、ときめく彼女の特技は、料理。和洋中伊とエスニック、なんでも作れて、友だちからも好評だ。

キッチンは、コンロふた口と狭いながらもすっきり整理されている。このキッチンで、いつか「オムレツくん」に料理をつくってあげられる関係になれたら……。今日もそらの妄想は止まらない。

車生活で、毎朝違う景色を眺めながら生活するのは、児童書作家の正香（まさか）36歳。改造した車で旅をしながら仕事をし、道の駅やスーパーでその土地ならではの食材を買い、料理と景色を楽しむ生活を送る。自由だけど、ちょっと不自由、でも工夫を凝らした車生活、見ているだけで楽しくなる。

前編「「好きなものに囲まれて暮らしたい」32歳、布屋の副店長の女性の「キッチンに住む」生活」では猫と暮らす、布屋の副店長32歳のつつじのキッチンを紹介した。

後編では、3人の子どもを育て上げ、お母さん業を卒業した碧52歳の、マイペースなシングルライフをお伝えする。

ひとりになっても「捨てられないもの」

長年、子どもたちの世話をし、食卓を担ってきた碧。 “母親業”から卒業したのと同時に、“妻業”からも卒業した（らしい）。

5人家族からシングルになって捨てたものは、3人の子どもの水筒とピクニック用のプラスチックの保存容器。家族が麦茶をがぶ飲みできるよう、きっと毎日のように沸かしていたであろう2リットルのやかん、アニメのシールなどが貼られた大きなプラスチックのゴミ箱など。どれも一人で暮らす家には必要ない。

子ども3人分の水筒の部品を洗うのが、大の苦痛だったと「!!」付きで書いているのが、妙にリアルである（筆者は、それに加え、プラスチック2段弁当ケースの付属物を洗うのが苦痛だった）。

必要がなくなっても、捨てられないものもある。子どもたちのお弁当箱や子ども用のカトラリー、（セラミック製に見える）子ども用食器と（ブリキっぽい）お弁当袋。子育てに追われ、必死に生きてきた記念である。

ある日碧は、子どもたちを招いて、食事会を開いた。

長男夫婦は子連れで、妊娠中だった娘も無事に出産した赤ちゃんと、次男はまだ学生だろうか、とにかく全員集合した食卓に手料理を並べた。既婚者である娘や長男の妻が、「人が作ってくれたごはん」のおいしさとありがたさに感動する姿が、先述のアンケートにあった「毎日料理をする」と答えた大多数の女性の姿と重なり、リアリティ感が増す。

「やっと自分の好きなことができる」

みなが食事中、ひとりセカセカと給仕に回り、手が空けば子どもを受け取り、世話を焼く碧は、典型的な昭和の母であろう。けれどもその表情は明るい。

全員が帰宅し、がらんとした家の中は、食べっぱなし、遊びっぱなし。手伝うという申し出を断り、みなを送り出した碧は、つかれを感じ、たたみに寝転ぶ。

「私って、こんな毎日を休むことなく20年以上やってたんだ…」「すごいよなあ」「もうムリ…」

過去の自分の偉業を振り返り、改めて「自分」に感心する碧。でももう、「焦らなくていい」「時間や人を気にしなくていい」「私は自分のペースで生きていく」と静かに目を閉じる。

家族の栄養と喜びを支えてきた碧のキッチンは、これから、自分の食べたいものを、自分のためだけに作る場所となる。

物語の中で、碧はこうつぶやいている。

「52年生きてきてさ その半分くらいは自分でコントロールできないようなこと ばっかりだったと思うの。お金も時間も。でもやっと自分の好きなことができるんだなぁって。ここからの人生が楽しみだなって」

子育てばかりではない。仕事や介護にかかりっきりだった人もいるだろう。碧はその時間を後悔しているわけではない。人は生きていれば、やりたいやりたくないにかかわらず、やるべき時がある。子育てはまさにそれであった。

碧は自分の責任をしっかり勤め上げたからこそ、振り返った過去の自分を称え、これからの人生を「自分の好きなこと」を楽しみにできる。

イラストに描かれた碧のひとり暮らしの台所は、5人暮らしだった「あの頃」と比べてずいぶんとすっきりした。だが、それは淋しいものではない。これからを感じさせる、起点にふさわしいものに見える。

6人の個性的なキッチンの中から、FRaU webでは、子育てを卒業し、自分の世界を生きていく碧のストーリーを漫画でご紹介する。

自分の時間を自分のためだけに使えるのは、責任のない「子ども時代」だけなのかもしれない。少なくとも、大人になって自分のキッチンを持てば、自身の食生活の責任が生まれる。台所で何を生み出し、何を食べるかはその人の生き方や価値観を表すことになる。

本書に描かれた魅力あふれるキッチンは、6人の女性たちの多様な生き方も見せてくれるものである。

