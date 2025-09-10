¤Ï¤¤¤À¤·¤ç¤¦¤³¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡ÈÆ£°æÎ´¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤ªÍ§Ã£¡É¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤Ê¤¼¤«Æ£°æÎ´¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤Î¤Ï¤¤¤À¤·¤ç¤¦¤³¡Ê46¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤º¤Ã¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¿ÍÊª¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Ê£¿ô¤¢¤ê¡Û¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â³Ú¤·¤½¤¦¡×Æ£°æÎ´¤Ë¡È¤½¤Ã¤¯¤ê¡É¤Ê¡Ö¸æºê ¿Ê¤µ¤ó¡×¤È´î¤Ó¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¤Ï¤¤¤À¤·¤ç¤¦¤³
¡¡¤Ï¤¤¤À¤Ï¡ÖÌÀ¼£ºÂ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¡Ø¿åÃ«Àé½Å»Ò50¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¡Ù¤Ç¡¢2Éô¤Î²ÎÍØ¥·¥ç¡¼¤ÎÆüÂØ¤ï¤ê¥¸¥ç¥¤¥ó¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¡ØÆ£°æÎ´¤µ¤ó¡Ù¤Ë»÷¤¿?!Æ£°æ¤µ¤ó¤Î¤ªÍ§Ã£¤Î?!¡Ø¸æºê ¿Ê¤µ¤ó¡Ù¡×¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¡Ö#¾¯¤·¤º¤Ä¥Ý¡¼¥º¤¬°ã¤¦¡×¤È·×7Ëç¸ø³«¡£
¡¡¡Ö¡ØÆ£°æÎ´¤µ¤ó¡Ù¤Ë¤Ï¡¢ÀèÆü¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¸Æ¤ó¤ÇÄº¤¤¤Æ¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Æ£°æ¤µ¤ó¤Î¤ªÍ§Ã£¤Î¡¢¡Ø¸æºê ¿Ê¤µ¤ó¡Ù¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹!!¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¤2¿Í¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â³Ú¤·¤½¤¦ ²ñ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤Ê¤¼¤«Æ£°æÎ´¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥µ¥¤¥³¡¼¤Ê¤ª¤Õ¤¿¤ê¡×¡Ö¤·¤ç¤¦¤³¤ª»Ð¤µ¤ó²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
