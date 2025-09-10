ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】熱中症の疑いで高齢者5人を含む成人男女計8人を救急搬送…う… 【速報】熱中症の疑いで高齢者5人を含む成人男女計8人を救急搬送…うち2人が中等症6人は軽症(静岡) 【速報】熱中症の疑いで高齢者5人を含む成人男女計8人を救急搬送…うち2人が中等症6人は軽症(静岡) 2025年9月10日 17時19分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 静岡県内では9月10日 午後3時半までに、熱中症の疑いで、高齢者5人を含む成人男女計8人が救急搬送されました。このうち2人が中等症、6人は軽症だということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【速報】熱中症の疑いで高齢者6人を含む成人男女計12人を救急搬送…うち1人が重症 1人が中等症10人は軽症(静岡) 暑さ対策で保育園に「屋外ミストファン」設置で実証実験（静岡・焼津市） 静岡県と連携 製薬会社と大手コンビニ２社が熱中症対策呼び掛け 関連情報（BiZ PAGE＋） 葬祭, グループウェア, 老人ホーム, 海, 神事, 神奈川, 埼玉, 法要, 配線, リペア工事