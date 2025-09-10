国際弁護士の清原博氏が10日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）にコメンテーターとして生出演し、静岡県伊東市の田久保真紀市長が自身への不信任決議を受け、市議会を解散したことについてコメントした。

田久保氏は学歴詐称の疑いが指摘され、市議会で全会一致で可決された不信任決議を受け、辞職か市議会解散かの選択を11日までに示すよう求められていた。同氏はこの日、議会の解散を通知。40日以内に市議選が行われる。

解散通知後、田久保氏は「市政において、市民生活において大変重要な議会においての審議、採決が議会初日をもって放棄されてしまった事実は事実として冷静に受け止め、判断し、あらためて広く市民の皆様に信を問うべき」と、市議会への不信を訴えた。

田久保氏の判断に、清原氏は「議会の方々も、伊東市民もこうなるだろうと覚悟していたと思うから、決して驚きではないだろうと思います」と、伊東市内の反応を推察した。

その上で、「田久保市長が見ている景色は、我々とは違っていると思う。我々は6万4000人の伊東市民がどう思うかを気にしている。でも伊東市長は、自分のSNSのフォロワー4万4000人を意識しているんだと思う」と指摘した。

「フォロワーの皆さんが伊東市の市民ではないと思うけど、誰でもいいんだと。とにかく私のSNSに戻れば、4万4000人が支持してくれている。そこだけ見て、自分のやるべきことはこれなんだと」。市議選後に再び不信任決議が可決され、出直し市長選が行われることを見越し、「恐らく年内にも見込まれる伊東市長選、出直し選に私は出て、勝つんだと。田久保市長は今日から市長選に向けての選挙モードに入ったと思う」と心中を察した。